15 ударов по врагу от авиации ВСУ, сбитые российские Су-25 и Ми-8, - сводка Генштаба за 5 января

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 5 января.

Идут триста шестнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Для поддержки наступательного потенциала и пополнения потерь враг продолжает осуществлять мероприятия по мобилизации.

В течение суток противник нанес 8 авиационных ударов и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины.

Основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Вместе с тем захватчики обстреливают позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.

На Слобожанском направлении огневого поражения потерпели районы Старицы, Огурцового, Волчанская, Устиновки и Фиголовки Харьковской области.

На Купянском направлении под огневое влияние попали Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении вражеские обстрелы фиксировались в Макеевке, Площадке, Кузьмино и Диброве Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледарь, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.

На Запорожском направлении под огонь вражеской артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает террора мирного населения. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане Чернобыевки и Херсона.

Военно-политическое руководство российской федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. Не исключается полный запрет на пересечение государственной границы мужчинам призывного возраста.

Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. Так, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта российской федерации.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.