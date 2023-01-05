Игрок команды NFL, который пережил остановку сердца во время матча, пришел в себя

Защитник клуба НФЛ "Баффало Биллс" Дамар Хэмлин пришел в сознание после перенесенной остановки сердца. Об этом заявил его агент Рон Батлер.

"Он пришел в себя, чувствует себя лучше, проявляет реакции - держит за руки членов своей семьи в больнице", - сказал Батлер.

В клубе также подтвердили, что что Хэмлин "показал значительное улучшение за последние 24 часа" и "продемонстрировал, что неврологически он не поврежден".

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Напомним, что у Хэмлина произошла остановка сердца во время матча 17-го тура НФЛ с "Цинциннати Бенгалс". 24-летний защитник оказался на газоне после контакта с соперником.