Игрок команды NFL, который пережил остановку сердца во время матча, пришел в себя
Дамар Хэмлин чувствует себя лучше
USA Today sports
Защитник клуба НФЛ "Баффало Биллс" Дамар Хэмлин пришел в сознание после перенесенной остановки сердца. Об этом заявил его агент Рон Батлер.
"Он пришел в себя, чувствует себя лучше, проявляет реакции - держит за руки членов своей семьи в больнице", - сказал Батлер.
В клубе также подтвердили, что что Хэмлин "показал значительное улучшение за последние 24 часа" и "продемонстрировал, что неврологически он не поврежден".
Напомним, что у Хэмлина произошла остановка сердца во время матча 17-го тура НФЛ с "Цинциннати Бенгалс". 24-летний защитник оказался на газоне после контакта с соперником.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- "Он будто вернулся из концлагеря". Шевчук - о брате, освобожденного из российского плена
- Стали известны оценки Коваленко и Малиновского за матч Специя – Аталанта
- Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО