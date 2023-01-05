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"Лицемерие оставьте себе…". Представитель ОП отреагировал на заявление России о рождественском перемирии

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Михаил Подоляк говорит, что есть только один способ установить перемирие – покинуть оккупированные территории

"Лицемерие оставьте себе…". Представитель ОП отреагировал на заявление России о рождественском перемирии

Guardian

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на предложения Кремля устроить "рождественское перемирие" с 12:00 шестого января до 24:00 – седьмого января.

"Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает РФ. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории…

Второе. РФ должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе…", - написал Подоляк в твиттере.

Отметим, что ранее о перемирии говорил глава РПЦ патриарх Кирилл. РосСМИ сообщают о том, что министр обороны РФ Шойгу приступил к исполнению приказа Путина о перемирии.

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В статье: война с россией
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