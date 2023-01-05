"Лицемерие оставьте себе…". Представитель ОП отреагировал на заявление России о рождественском перемирии

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на предложения Кремля устроить "рождественское перемирие" с 12:00 шестого января до 24:00 – седьмого января.

"Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает РФ. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории…

Второе. РФ должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе…", - написал Подоляк в твиттере.