"Стая мелких кремлевских чертей-иблисов". Данилов прокомментировал порыв России по поводу рождественского перемирия
Комментарий от генерального секретаря СНБО
Фото: Getty Images
Генеральный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал так называемое предложение России о рождественском перемирии. Напомним, Кремль якобы хочет режима тишины на всей линии фронта с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января.
"Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддомы, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в певческой тишине украинской ночи", - написал Данилов.
Отметим, что ранее на тему российского предложения о перемирии отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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