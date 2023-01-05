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"Стая мелких кремлевских чертей-иблисов". Данилов прокомментировал порыв России по поводу рождественского перемирия

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Комментарий от генерального секретаря СНБО

"Стая мелких кремлевских чертей-иблисов". Данилов прокомментировал порыв России по поводу рождественского перемирия

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал так называемое предложение России о рождественском перемирии. Напомним, Кремль якобы хочет режима тишины на всей линии фронта с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января.

"Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддомы, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в певческой тишине украинской ночи", - написал Данилов.

Отметим, что ранее на тему российского предложения о перемирии отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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В статье: война с россией
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Источник:
Олексій Данілов

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