Байден об идее перемирия, провозглашенной Путиным: Он пытается перевести дыхание
Президент США не верит в благие намерения руководства России
Фото: Dana Ullman (Bloomberg)
Президент США Джо Байден отказался развернуто отвечать на вопросы журналиста по поводу идеи рождественского перемирия, которая была провозглашена руководством России во главе с Владимиром Путиным.
Напомним, что Кремль продвигает инициативу режима тишины по всей линии фронта с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января.
"Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви... 25-го декабря и на Новый год... Я думаю, что он пытается перевести дыхание", - сказал Президент США Джо Байден.
Добавим, что твердую позицию высказали и представители Украины. Офис президента и штаб СНБО не верят в благие намерения россиян.
Популярное сейчас
- Мудрик лайкнул провокационный мем, где он изображен в клетке Шахтера
- "Желаем вывести Карпаты в элитный дивизион". Черноморец отдал полузащитника в аренду
- Легионер Ворсклы покинет команду - известен следующий клуб игрока
- В сети появилось ВИДЕО, как украинский самолет уничтожает воздушную цель возле Киева
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО