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Байден об идее перемирия, провозглашенной Путиным: Он пытается перевести дыхание

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Президент США не верит в благие намерения руководства России

Байден об идее перемирия, провозглашенной Путиным: Он пытается перевести дыхание

Фото: Dana Ullman (Bloomberg)

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден отказался развернуто отвечать на вопросы журналиста по поводу идеи рождественского перемирия, которая была провозглашена руководством России во главе с Владимиром Путиным.

Напомним, что Кремль продвигает инициативу режима тишины по всей линии фронта с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января.

"Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви... 25-го декабря и на Новый год... Я думаю, что он пытается перевести дыхание", - сказал Президент США Джо Байден.

Добавим, что твердую позицию высказали и представители Украины. Офис президента и штаб СНБО не верят в благие намерения россиян.

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В статье: война с россией
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Источник:
Bloomberg

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