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СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Будут, в частности, БМП M2 Bradley

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В общей сложности на сумму почти три миллиарда долларов

СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Будут, в частности, БМП M2 Bradley

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Завтра, шестого января, США объявят об очередном пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщает издание Reuters.

Ожидается, что в него войдут боевые машины пехоты M2 Bradley. Таких будет полсотни.

В общей сложности пакет военной помощи будет на сумму почти три миллиарда долларов. О нем США официально объявят шестого января.

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В статье: война с россией
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Источник:
Reuters

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