СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Будут, в частности, БМП M2 Bradley

Завтра, шестого января, США объявят об очередном пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщает издание Reuters.

Ожидается, что в него войдут боевые машины пехоты M2 Bradley. Таких будет полсотни.

В общей сложности пакет военной помощи будет на сумму почти три миллиарда долларов. О нем США официально объявят шестого января.