СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Будут, в частности, БМП M2 Bradley
В общей сложности на сумму почти три миллиарда долларов
фото з відкритих джерел
Завтра, шестого января, США объявят об очередном пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщает издание Reuters.
Ожидается, что в него войдут боевые машины пехоты M2 Bradley. Таких будет полсотни.
В общей сложности пакет военной помощи будет на сумму почти три миллиарда долларов. О нем США официально объявят шестого января.
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Источник:Reuters
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