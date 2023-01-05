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Байден и Шольц провели разговор. Общее заявление: Германия также предоставит Украине Patriot и боевые машины Marder

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США готовят передачу 50 БМП Bradley

Байден и Шольц провели разговор. Общее заявление: Германия также предоставит Украине Patriot и боевые машины Marder

фото з відкритих джерел

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Пресс-служба Белого дома выступила с официальным заявлением для прессы после общения лидеров США и Германии Джо Байдена и Олафа Шольца.

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько нужно. С этой целью США намерены поставлять Украине боевые машины пехоты "Брэдли", а Германия – боевые машины пехоты Marder", – сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, Байден и Шольц подтвердили свое намерение и дальше поддерживать неотложные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

"В конце декабря Соединенные Штаты объявили о передаче в дар Украине батарей зенитных ракетных комплексов Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке дополнительной батареи ПВО Patriot в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что США готовят очередной пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшее время. В него войдут, в частности, полсотни БМП Bradley.

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В статье: война с россией
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Источник:
Білий дім

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