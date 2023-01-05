Россиян и белорусов допустят к выступлению на ТБШ Australian Open. Ситуацию прокомментировал украинский посол
Турнир состоится в январе
Фото: Tennishead
Организаторы первого в году турнира большого шлема Australian Open (открытый чемпионат Австралии) решили допустить к соревнованиям представителей России и Беларуси под нейтральным флагом.
Ситуацию прокомментировал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.
"Неважно, под каким флагом они есть, это флаг, запятнанный украинской кровью", - отметил посол.
По мнению консула, для российских властей важно, чтобы ее спортсмены продолжали выступать на международных турнирах. И даже нейтральный статус не меняет того факта, что это российский спортсмен.
Australian Open 2023 состоится с 16-го по 29-е января включительно.
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