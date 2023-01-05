Международные расследователи: Россия может совершить взрывы в храмах на оккупированных территориях для провокации

Как сообщают члены международного разведывательного сообщества InformNapalm, высока вероятность, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных россиянами территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории. Это нужно для того, чтобы инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

На местах взрыва храмов россияне планируют для пропагандистских сюжетов снять обломки Хаймарс, привезенные из других мест взрывов.

Как отмечает сообщество, нет данных о конкретных местах заминирования, поэтому есть смысл призвать всех мирных жителей оккупированных территорий воздержаться от посещения храмов, чтобы не стать жертвой российской кровавой провокации.

"Празднуйте Рождество дома с родными и обходите места скопления людей", - пишут расследователи.

Добавим, что Россия в одностороннем порядке объявила "рождественское перемирие" с 12:00 шестого января по 24:00 января.