  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Международные расследователи: Россия может совершить взрывы в храмах на оккупированных территориях для провокации
В тренде

Международные расследователи: Россия может совершить взрывы в храмах на оккупированных территориях для провокации

Общие новости
(1 голосов)

Затем обвинить в этом Украину и организовать волну мобилизации

Международные расследователи: Россия может совершить взрывы в храмах на оккупированных территориях для провокации

арт

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщают члены международного разведывательного сообщества InformNapalm, высока вероятность, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных россиянами территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории. Это нужно для того, чтобы инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

На местах взрыва храмов россияне планируют для пропагандистских сюжетов снять обломки Хаймарс, привезенные из других мест взрывов.

Как отмечает сообщество, нет данных о конкретных местах заминирования, поэтому есть смысл призвать всех мирных жителей оккупированных территорий воздержаться от посещения храмов, чтобы не стать жертвой российской кровавой провокации.

"Празднуйте Рождество дома с родными и обходите места скопления людей", - пишут расследователи.

Добавим, что Россия в одностороннем порядке объявила "рождественское перемирие" с 12:00 шестого января по 24:00 января.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику - это действительно большая победа для нашего государства
yellow-arrow
Россиян и белорусов допустят к выступлению на ТБШ Australian Open. Ситуацию прокомментировал украинский посол
yellow-arrow
Байден и Шольц провели разговор. Общее заявление: Германия также предоставит Украине Patriot и боевые машины Marder
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ukraine NOW

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде