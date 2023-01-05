Зеленский: Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику - это действительно большая победа для нашего государства
Вечернее видеообращение Президента Украины
Скріншот з відео
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги очередных суток полномасштабной войны с Россией. Сегодня, 5-го января, как сказал глава государства, было важно движение на дипломатическом фронте.
"Сегодня был очередной активный дипломатический день: еще четыре лидера государств-партнеров полностью проинформированы об украинских оборонных нуждах и о ближайших планах государства-террориста.
России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы. Мир будет знать во всех деталях, как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как она его осуществит. Мы это обеспечим.
И ежедневно укрепляем оборону Украины. Со всеми лидерами обсуждаю обязательно две вещи: больше оборонной поддержки для нашего государства, то есть больше оружия для нашей армии и больше защиты всем украинцам – защиты на земле, в небе и на море.
Хочу сегодня поблагодарить Президента Байдена и канцлера Шольца – за решение усилить нашу оборону, очень важное решение. Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику – это действительно большая победа для нашего государства.
Спасибо всем, кто помогает нашим людям защищать свободу!
Спасибо всем, кто воюет и работает ради того, чтобы террористы потерпели поражение!
Слава нашему крепкому народу!
Слава Украине!", - сказал президент.
Популярное сейчас
- Арсенал не будет участвовать в аукционе за Мудрика. У клуба есть свои финансовые лимиты
- Белорусские пограничники пожаловались на "оскорбительны и угрожающие жесты с украинской стороны" - ВИДЕО
- Арсенал отказывается платить за Мудрика сумму, которую требует Шахтер
- Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО