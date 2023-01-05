Зеленский ответил на предложение Путина о "рождественском перемирии"
Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.
Об этом идет речь в традиционном видеообращении главы государства.
Он напомнил, что 15 ноября Украина представила свою формулу мира.
"Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это - гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысячи", - заявил Зеленский.
Он сообщил, что 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество.
"Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали... Там, где они, видимо, глубоко и неслышно. По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат", - добавил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Россия отказалась от предложения украинской стороны по прекращению агрессии и совсем не стремится к миру.
"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь", - добавил он.
Президент заявил, что для быстрого завершения войны, необходимо совсем не "рождественское перемирие".
"Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере", - резюмировал Зеленский.
Популярное сейчас
- Арсенал не будет участвовать в аукционе за Мудрика. У клуба есть свои финансовые лимиты
- Белорусские пограничники пожаловались на "оскорбительны и угрожающие жесты с украинской стороны" - ВИДЕО
- "Желаем вывести Карпаты в элитный дивизион". Черноморец отдал полузащитника в аренду
- "Это для нас точно так же будет вызов". Секретарь СНБО – о новом этапе мобилизации в РФ
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО