Манчестер Сити приблизился к Арсеналу, трансферы Челси и Баварии. Главные новости за 5 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 5 января

“Манчестер Сити” вновь приблизился к “Арсеналу” на пять пунктов, победив в матче 19 тура АПЛ “Челси”. “Синие” до игры потеряли из-за травмы Маунта, а на первых минутах матча получили повреждения Стерлинг и Пулишич. Тем не менее “Челси” смотрелся в первом тайме интереснее. Однако после перерыва Пеп Гвардиола провел четыре замены и единственный гол в матче организовали два игрока со скамейки – Грилиш прострелил, Марез замкнул. 1:0 – “Челси” на десятом месте, “Манчестер Сити” второй.

В день матча “Челси” также объявил о трансфере центрбека “Монако” Бенуа Бадьяшиле. За 21-летнего футболиста “синие” заплатили 38 млн евро. Бадьяшиле подписал контракт на семь с половиной лет. Это второй трансфер “Челси” зимой. Ранее гранд АПЛ подписал 20-летнего форварда Давида Датро Фофана за 12 млн евро.

Переговоры "Шахтера" и "Арсенала" о потенциальном переходе вингера Михаила Мудрика продвигаются с трудом. "Горняки" хотят получить за своего игрока 100 миллионов евро, но лондонский клуб не готов заплатить желаемую "Шахтером" сумму. “Арсенал” может поднять предложение до 70-75 млн евро. Если такая сумма не устроит "горняков", "Арсенал" выйдет из переговоров.

"Бавария" объявила о подписании защитника сборной Нидерландов Дэйли Блинда. Контракт рассчитан до конца сезона. Ранее Блинд, который может сыграть на фланге и в центре защиты, разорвал свой контракт с “Аяксом”. В “Баварии” 32-летний Блинд призван временно заменить травмированного Лукаса Эрнандеса.

Испанский арбитр Антониу Матео Лаос может завершить карьеру уже в конце сезона. 45-летний рефери не получил назначение на 16-й тур Ла Лиги. В последних двух матчах в Испании Лаос удалил двух игроков и одного тренера. Также Лаос прославился скандальным матчем 1/4 финала чемпионата мира Аргентина – Нидерланды. Тогда он показал 15 желтых карточек.

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