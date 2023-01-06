Второй день подряд украинская авиация наносит больше ударов, чем российская

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 6 января, сообщает, что за предыдущие сутки россияне нанесли 17 авиационных ударов. В то же время авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Отметим, что это второй день подряд, когда украинская авиация работает активнее российской. В среду ВСУ нанесли 25 ударов с воздуха, тогда как враг только 13.

Вместе с тем россияне значительно активнее используют реактивные системы залпового огня. В среду они совершили 59 обстрелов, в том числе и гражданской инфраструктуры.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. В течение суток наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Также в утренней сводке Генштаба сообщается, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов, а именно Стельмаховки, Макеевки и Площанки Луганской области, а также Спорного, Соледара, Красной Горы, Бахмута, Клищиевки, Курдюмовки, Первомайского, Марьинки и Победы в Донецкой области.