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Более двадцати российских танков. Опубликованы потери оккупантов за 5 января

Общие новости
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Цифры от Генштаба

Более двадцати российских танков. Опубликованы потери оккупантов за 5 января

Vlada Liberova

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 110250 (+530) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3064 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6124 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 2059 (+8) ед,
  • РСЗО – 431 (+5) ед,
  • средства ПВО ‒ 215 (+0) ед,
  • самолетов – 285 (+1) ед,
  • вертолетов – 272 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4797 (+38) ед,
  • специальная техника – 182 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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