Более двадцати российских танков. Опубликованы потери оккупантов за 5 января
Цифры от Генштаба
Vlada Liberova
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 110250 (+530) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3064 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6124 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 2059 (+8) ед,
- РСЗО – 431 (+5) ед,
- средства ПВО ‒ 215 (+0) ед,
- самолетов – 285 (+1) ед,
- вертолетов – 272 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4797 (+38) ед,
- специальная техника – 182 (+0).
Данные уточняются.
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