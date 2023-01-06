Украинцев за границей обязали становиться на учет. Резников ответил на вопрос об увеличении мобилизации

Вопрос учета военнообязанных и резервистов, находящихся за пределами Украины, в 2023 году получил законодательное оформление. Теперь дипломатические учреждения будут организовывать военный учет за границей и будут заниматься возвращением мужчин домой во время мобилизации. Новые правила прописаны в принятом 30 декабря 2022 года постановлении №1487 Кабмина.

Теперь украинские посольства и консульства в иностранных государствах должны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете. Граждане, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, должны информировать о его начале в Украине.

Кроме этого, сообщать в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения таких граждан на военном учете.

Новым порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов определены также временные рамки пребывания лиц за границей, требующих снятия с учета. Снятие с него лиц, выезжающих за границу на срок более трех месяцев, осуществляется после личного прибытия их в соответствующий районный (городской) ТЦК, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки. С документами, подтверждающими выезд за границу. В случае отъезда за пределы Украины на срок более трех месяцев они должны стать на военный учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины. Указанные категории украинцев обязаны лично в семидневный срок со дня прибытия в новое местожительство прибыть в зарубежное дипучреждение Украины с паспортом и военно-учетными документами.

В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украине пока нет необходимости в том, чтобы объявлять массовую мобилизацию. Пока она проходит в "спокойном режиме". Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Мы подбираем, мы восполняем, потери тоже, к сожалению, есть, мы восстанавливаем потери наших боевых бригад, некоторых специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу. Но, конечно, ситуация может на фронте измениться любым способом в любой момент, поэтому в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, Президента, ВР и тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, нам нужно увеличивать мобилизацию".

По словам Резникова, власти Украины сейчас не применяют тот стопроцентный потенциал, который предусмотрен мобилизацией, объявленной 24 февраля 2022 года.