Известно, какое место Украина заняла в рейтинге самых мощных армий мира

Согласно рейтингу международной компании Global Firepower, украинская армия заняла 15-е место в рейтинге самых мощных армий мира среди 145 стран. В прошлом году ВСУ занимали 22-е место. В 2023 году Индекс силы Украины (т.н. PowerIndex) составляет 0,2516.

При этом идеальной считается отметка в 0,0000. Места рядом с Украиной заняли Египет (14 место) и Австралия (16). В Global Firepower заявили:

"Поскольку Украина продолжает защищаться от России, она повысила свой индекс за текущий год благодаря своему ответу, финансовой и материальной поддержке Запада и внедрению новых ключевых категорий, способствующих общему положению в списке".

При этом РФ сохраняет второе место в рейтинге. В организации отметили, что "российско-украинская война продемонстрировала ключевые ограничения военного потенциала РФ, несмотря на ее количественную живую силу и материальное превосходство над Украиной". Первые десять мест заняли армии США, России, Китая, Индии, Великобритании, Южной Кореи, Пакистана, Японии, Франции и Италии.