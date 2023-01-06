Известно, какое место Украина заняла в рейтинге самых мощных армий мира
В прошлом году была 22-я позиция
Генштаб ВСУ
Согласно рейтингу международной компании Global Firepower, украинская армия заняла 15-е место в рейтинге самых мощных армий мира среди 145 стран. В прошлом году ВСУ занимали 22-е место. В 2023 году Индекс силы Украины (т.н. PowerIndex) составляет 0,2516.
При этом идеальной считается отметка в 0,0000. Места рядом с Украиной заняли Египет (14 место) и Австралия (16). В Global Firepower заявили:
"Поскольку Украина продолжает защищаться от России, она повысила свой индекс за текущий год благодаря своему ответу, финансовой и материальной поддержке Запада и внедрению новых ключевых категорий, способствующих общему положению в списке".
При этом РФ сохраняет второе место в рейтинге. В организации отметили, что "российско-украинская война продемонстрировала ключевые ограничения военного потенциала РФ, несмотря на ее количественную живую силу и материальное превосходство над Украиной". Первые десять мест заняли армии США, России, Китая, Индии, Великобритании, Южной Кореи, Пакистана, Японии, Франции и Италии.
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