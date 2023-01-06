В ISW назвали реальные причины объявления Путиным "перемирия" на православное Рождество

Внезапное объявление президентом РФ "прекращения огня" на Рождество, вероятно, является информационной операцией, чтобы навредить репутации Украины. Об этом пишут в Институте изучения войны. Также кремлевский диктатор стремится обеспечить паузу для российских войск, чтобы предоставить им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критически важных участках фронта. Цель – лишить ВСУ инициативы.

Как отметили аналитики ISW, Путин вряд ли ожидает, что Украина примет невыгодные для нее условия внезапного "перемирия". Как допустили в ISW, он призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину отвергающей переговоры стороной. Это намеренная информационная тактика, которую Россия уже применяла раньше.

При этом интересно, что в декабре пресс-секретарь Путина заявлял, что Россия не планирует прекращать огонь на Рождество, поэтому заявление диктатора стало неожиданностью. Об этом упомянули в ISW. Более того, по мнению аналитиков, религиозное обоснование "прекращения огня" усиливает еще одну российскую информационную операцию, представляющую Украину как угнетателя православных, а Путина – как защитника христианской веры.