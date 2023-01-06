Россияне обстреляли пожарную часть в Херсоне – есть погибшие и раненые
"Убийцы, террористы, тираны"
Тимошенко Телеграм-канал
Российские оккупанты обстреляли вторую пожарную часть за два дня. Есть погибшие и раненые. Зафиксировано не менее 4 взрывов. Рядом с обстрелянной пожарной частью горело здание в частном секторе. Об этом сообщает заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"И потом они говорят о "прекращении огня". Это за пределом понимания любых цивилизованных процессов. Убийцы, террористы, тираны. Вот с кем мы воюем".
Напомним, вчера, 5 января, орки атаковали центральную часть Херсона – попали в здание. После освобождения Херсона украинскими войсками мирные граждане постоянно подвергаются обстрелам россиян. Оккупанты мстят и терроризируют жителей региона.
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