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Россияне обстреляли пожарную часть в Херсоне – есть погибшие и раненые

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"Убийцы, террористы, тираны"

Россияне обстреляли пожарную часть в Херсоне – есть погибшие и раненые

Тимошенко Телеграм-канал

Новина українською

Российские оккупанты обстреляли вторую пожарную часть за два дня. Есть погибшие и раненые. Зафиксировано не менее 4 взрывов. Рядом с обстрелянной пожарной частью горело здание в частном секторе. Об этом сообщает заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"И потом они говорят о "прекращении огня". Это за пределом понимания любых цивилизованных процессов. Убийцы, террористы, тираны. Вот с кем мы воюем".

Напомним, вчера, 5 января, орки атаковали центральную часть Херсона – попали в здание. После освобождения Херсона украинскими войсками мирные граждане постоянно подвергаются обстрелам россиян. Оккупанты мстят и терроризируют жителей региона.

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В статье: война с россией Кирилл Тимошенко
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Источник:
t.me/tymoshenko_kyrylo

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