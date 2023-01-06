  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Maxar показал спутниковые фото разбомбленного Бахмута. Известно, зачем РФ так хочет захватить город
В тренде

Maxar показал спутниковые фото разбомбленного Бахмута. Известно, зачем РФ так хочет захватить город

Общие новости
(1 голосов)

Опубликованы снимки, датированные 1 августа 2022 и 4 января 2023 соответственно

Maxar показал спутниковые фото разбомбленного Бахмута. Известно, зачем РФ так хочет захватить город

Генштаб ВСУ

Новина українською

Российская армия практически стерла с земли окрестности Бахмута. На фото поселок – летом 2022 года, до начала штурма Бахмута, и сейчас. Нет ни одного целого здания, как доказывает спутниковое фото от Maxar.

Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры.

Ранее Maxar показывал, как российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе Донецкой области массово сносят многоэтажки, а также демонстрировал логистические проблемы орков после повреждения незаконного сооружения под названием Крымский мост.

В США считают, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин бросает все силы на штурм Бахмута не с политической целью. На самом деле, он хочет взять под свой контроль соль и гипс из шахт вблизи украинского города. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома. "Одержимость" России и Пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами.

Читайте такжеЛогистика подорвана? Maxar показала снимки повреждений Крымского моста, 900 грузовиков рф застряли

По теме
yellow-arrow
СМИ: США дадут ВСУ ракеты с радиолокационной наводкой и против танков. Германия обсуждает поставку Gepard
yellow-arrow
Россияне обстреляли пожарную часть в Херсоне – есть погибшие и раненые
yellow-arrow
Стоппер последнего Динамо Лобановского. Сегодня отмечает День рождения Александр Головко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Бахмут Maxar
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде