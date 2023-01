Maxar показал спутниковые фото разбомбленного Бахмута. Известно, зачем РФ так хочет захватить город

Российская армия практически стерла с земли окрестности Бахмута. На фото поселок – летом 2022 года, до начала штурма Бахмута, и сейчас. Нет ни одного целого здания, как доказывает спутниковое фото от Maxar.

Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры.

Ранее Maxar показывал, как российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе Донецкой области массово сносят многоэтажки, а также демонстрировал логистические проблемы орков после повреждения незаконного сооружения под названием Крымский мост.

New #satelliteimagery of the besieged city of #Bakhmut, #Ukraine. The city has been the focus of intense battles between Russian & Ukrainian forces for the past 6 months & the imagery reveals extensive damage to buildings & infrastructure. Before Aug 1, 2022, after Jan 4, 2023. pic.twitter.com/iZckjYkF7R