Maxar показал спутниковые фото разбомбленного Бахмута. Известно, зачем РФ так хочет захватить город
Опубликованы снимки, датированные 1 августа 2022 и 4 января 2023 соответственно
Генштаб ВСУ
Российская армия практически стерла с земли окрестности Бахмута. На фото поселок – летом 2022 года, до начала штурма Бахмута, и сейчас. Нет ни одного целого здания, как доказывает спутниковое фото от Maxar.
Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры.
Ранее Maxar показывал, как российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе Донецкой области массово сносят многоэтажки, а также демонстрировал логистические проблемы орков после повреждения незаконного сооружения под названием Крымский мост.
New #satelliteimagery of the besieged city of #Bakhmut, #Ukraine. The city has been the focus of intense battles between Russian & Ukrainian forces for the past 6 months & the imagery reveals extensive damage to buildings & infrastructure. Before Aug 1, 2022, after Jan 4, 2023. pic.twitter.com/iZckjYkF7R— Maxar Technologies (@Maxar) January 5, 2023
В США считают, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин бросает все силы на штурм Бахмута не с политической целью. На самом деле, он хочет взять под свой контроль соль и гипс из шахт вблизи украинского города. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома. "Одержимость" России и Пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами.
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