СМИ: США дадут ВСУ ракеты с радиолокационной наводкой и против танков. Германия обсуждает поставку Gepard

Объявление Франции, Германии и США о передаче Украине нового вооружения, в частности, бронетехники западного образца, показывает, что время табу по оружию со стороны союзников в прошлом. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В этом году ВСУ получат от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году.

Кулеба отметил, что президент Зеленский на этой неделе проводит "реальный дипломатический марафон", каждый день – переговоры с тремя, четырьмя лидерами, и некоторые решения о поставках оружия принимаются прямо во время разговоров.

Американское издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты впервые дадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Такими ракетами можно стрелять с моря или суши для перехвата крылатых ракет или самолетов. Несколько источников Politico рассказали, что украинские военные собираются запускать ракеты Sea Sparrow из ЗРК "Бук", оставшиеся в Украине еще с советских времен. До этого момента Тайвань был единственной страной, использовавшей наземную версию ракет Sea Sparrow, в то время как США и союзники используют корабельный вариант.

При этом американские БМП Bradley поставят вместе с сотнями противотанковых ракет. Об этом заявила корреспондент издания Voice of America в Пентагоне Карл Бебб. Кроме того, ранее пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Bradley – это не танк, но их убийца, поскольку имеет на вооружении управляемые ракеты TOW разных модификаций.

