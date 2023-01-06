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СМИ: США дадут ВСУ ракеты с радиолокационной наводкой и против танков. Германия обсуждает поставку Gepard

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В этом году ВСУ получат от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022-м

СМИ: США дадут ВСУ ракеты с радиолокационной наводкой и против танков. Германия обсуждает поставку Gepard

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Объявление Франции, Германии и США о передаче Украине нового вооружения, в частности, бронетехники западного образца, показывает, что время табу по оружию со стороны союзников в прошлом. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В этом году ВСУ получат от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году.

Кулеба отметил, что президент Зеленский на этой неделе проводит "реальный дипломатический марафон", каждый день – переговоры с тремя, четырьмя лидерами, и некоторые решения о поставках оружия принимаются прямо во время разговоров.

Американское издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты впервые дадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Такими ракетами можно стрелять с моря или суши для перехвата крылатых ракет или самолетов. Несколько источников Politico рассказали, что украинские военные собираются запускать ракеты Sea Sparrow из ЗРК "Бук", оставшиеся в Украине еще с советских времен. До этого момента Тайвань был единственной страной, использовавшей наземную версию ракет Sea Sparrow, в то время как США и союзники используют корабельный вариант.

При этом американские БМП Bradley поставят вместе с сотнями противотанковых ракет. Об этом заявила корреспондент издания Voice of America в Пентагоне Карл Бебб. Кроме того, ранее пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Bradley – это не танк, но их убийца, поскольку имеет на вооружении управляемые ракеты TOW разных модификаций.

В то же время, Германия обсуждает поставку Украине Gepard с двумя государствами, как отмечает Der Spiegel. Помимо БМП Marder и батареи ЗРК Patriot, немецкое правительство хочет, чтобы Украина получила зенитные установки Gepard.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба Gepard
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Источник:
politico.com

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