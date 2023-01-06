На оккупированных территориях россияне пытаются запретить гривну и собирают данные о местных для постановки на учет
Проверяют мобильные телефоны местных жителей
Фото: censor.net
В населенном пункте Каховка Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить оборот украинской гривны, совершают рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара, в случае обнаружения украинских денег.
По имеющейся информации, с 1 января, в Донецке, сотрудники так называемых военных комиссариатов начали сбор информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на военный учет.
В связи с высокой эффективностью средств огневого поражения сил обороны, в городе Старобельск Луганской области противник усилил административный и контрразведывательный режимы. Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи, сообщает Генштаб.
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