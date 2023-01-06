ООН остановила расследование убийств украинских военнопленных в Еленовке
Это был теракт
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш расформировал миссию по расследованию факта убийства украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, которое произошло 29 июля 2022 года.
Причиной называют отсутствие необходимых гарантий безопасности и условий доступа к месту происшествия. Об этом заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.
"У нас было политическое соглашение, но для столь сложной, деликатной и опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон. Мы не ощутили, что получили их и не увидели, что была возможность получения такой гарантии вообще, даже в будущем".
Дюжаррик пообещал, что миссию возобновят как только "почувствуют, что появятся необходимые гарантии безопасности".
Популярное сейчас
- "Современное рабство". Левченко поражен действиями Шахтера в трансфере Мудрика
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
- Украинцев за границей обязали становиться на учет. Резников ответил на вопрос об увеличении мобилизации
- В сети появилось ВИДЕО, как украинский самолет уничтожает воздушную цель возле Киева
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО