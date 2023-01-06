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ООН остановила расследование убийств украинских военнопленных в Еленовке

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Это был теракт

ООН остановила расследование убийств украинских военнопленных в Еленовке

Getty Images / Global Images Ukraine

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш расформировал миссию по расследованию факта убийства украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, которое произошло 29 июля 2022 года.

Причиной называют отсутствие необходимых гарантий безопасности и условий доступа к месту происшествия. Об этом заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

"У нас было политическое соглашение, но для столь сложной, деликатной и опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон. Мы не ощутили, что получили их и не увидели, что была возможность получения такой гарантии вообще, даже в будущем".

Дюжаррик пообещал, что миссию возобновят как только "почувствуют, что появятся необходимые гарантии безопасности".

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В статье: война с россией Антониу Гутерриш ООН
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Источник:
un.org

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