Известны сроки и количество в рамках поставки для ВСУ немецких БМП Marder

Депутат правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Нильс Шмид в эфире rbb24 Inforadio назвал конкретные цифры и сроки по поставке ВСУ БМП Marder.

"Мы предполагаем, что Бундесвер сможет обойтись примерно без 40 таких машин, или что он сможет использовать промышленные запасы. Украинцам потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с ними, но мы сможем поставить это оружие в первом квартале этого года".

Депутат парламентской фракции СДПГ по внешней политике уточнил, что на поставки оружия "нет табу", но они должны быть ответом на обострение войны, ведь НАТО нельзя втягивать в войну. По его словам, поставка должна быть завершена к концу марта.