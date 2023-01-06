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Известны сроки и количество в рамках поставки для ВСУ немецких БМП Marder

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Украине необходимо оружие для борьбы с оккупантами

Известны сроки и количество в рамках поставки для ВСУ немецких БМП Marder

dpa

Новина українською

Депутат правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Нильс Шмид в эфире rbb24 Inforadio назвал конкретные цифры и сроки по поставке ВСУ БМП Marder.

"Мы предполагаем, что Бундесвер сможет обойтись примерно без 40 таких машин, или что он сможет использовать промышленные запасы. Украинцам потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с ними, но мы сможем поставить это оружие в первом квартале этого года".

Депутат парламентской фракции СДПГ по внешней политике уточнил, что на поставки оружия "нет табу", но они должны быть ответом на обострение войны, ведь НАТО нельзя втягивать в войну. По его словам, поставка должна быть завершена к концу марта.

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В статье: война с россией
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Источник:
inforadio.de

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