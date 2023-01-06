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Россиянин разукрасил свой паспорт в национальную символику Украины, чтобы не возвращаться на болота

Общие новости
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Стыдно быть россиянином

Россиянин разукрасил свой паспорт в национальную символику Украины, чтобы не возвращаться на болота

фото из свободных источников

Новина українською

В Киевской области пограничники обнаружили гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине. В разговоре мужчина рассказал, что возвращаться в Мордор он не хочет. Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook.

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В своем загранпаспорте он нарисовал флаг Украины с надписью "Україна понад усе" и написал "путин х***о", при этом графу "гражданство" вообще зачеркнул.

Все это ради того, чтобы не возвращаться на родину. Для дальнейшей проверки мужчину передали Национальной полиции Украины.

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В статье: война с россией
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