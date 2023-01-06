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Бурятский шаман под звуки бубна объявил о предстоящей аннексии двух американских штатов - ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

На россии все спокойно

Бурятский шаман под звуки бубна объявил о предстоящей аннексии двух американских штатов - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Один из верховных шаманов России спрогнозировал своей стране успех и процветание, а для США пообещал упадок и распад.

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Такое заявление накануне Рождества шаман сделал, пообщавшись с духами в специальном наряде, танцуя с бубоном.

Видео действа публикуют в соцсетях.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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karpatyukr (Львів)
06.01.2023 в 18:37
Які ті буряти їб...ануті.
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aleks68
06.01.2023 в 18:09
не надорвитесь убогие.эту гнилую страну уже не вылечить. ...... нет покоя
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