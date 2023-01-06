Бурятский шаман под звуки бубна объявил о предстоящей аннексии двух американских штатов - ВИДЕО

Один из верховных шаманов России спрогнозировал своей стране успех и процветание, а для США пообещал упадок и распад.

Такое заявление накануне Рождества шаман сделал, пообщавшись с духами в специальном наряде, танцуя с бубоном.

Видео действа публикуют в соцсетях.