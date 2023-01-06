Бурятский шаман под звуки бубна объявил о предстоящей аннексии двух американских штатов - ВИДЕО
На россии все спокойно
фото из свободных источников
Один из верховных шаманов России спрогнозировал своей стране успех и процветание, а для США пообещал упадок и распад.
Такое заявление накануне Рождества шаман сделал, пообщавшись с духами в специальном наряде, танцуя с бубоном.
Видео действа публикуют в соцсетях.
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Комментарии (2)
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karpatyukr (Львів)
06.01.2023 в 18:37
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aleks68
06.01.2023 в 18:09
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