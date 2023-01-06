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Прогноз СНБО на 2023 год: украинские войска пойдут в наступление

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Алексей Данилов разбил российско-украинскую войну на определенные этапы

Прогноз СНБО на 2023 год: украинские войска пойдут в наступление

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует начало "наступательной войны" для Украины в 2023 году.

Об этом Данилов написал в Facebook.

По его словам, украинской армии поможет в этом вооружение, полученное от западных союзников: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, системы ПВО Patriot и много чего другого - менее публичного и совсем непубличного.

Также, по мнению Данилова, свою роль сыграет "ракетная и дронная программа Украины".

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Секретарь СНБО напомнил, как западное оружие в руках украинцев меняло ход войны в их пользу до этого.

"Поверить в Украину.

Как мир менял свое отношение к Украинской войне за Независимость - от партизанского движения до Победы.

1. Январь 2022 года. Партизанская война:

NLAW, Stinger, Javelin.

2. Июнь 2022 года. Оборонительно-контрнаступательная война:

HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица AHS Krab.

3. 2023 год. Наступательная война:

БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И много чего другого - менее публичного и совсем непубличного.

4. Четвертый этап. Война справедливости и возмездия.

P.S. Ракетная и дронная программа Украины..." , - написал Данилов.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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