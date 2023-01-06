Пентагон: БМП Bradley – это не танк. Это убийца танков. Они принесут Украине преимущество на поле боя

Предоставленные США боевые машины пехоты M2 Bradley и системы противовоздушной обороны Patriot в ближайшее время принесут Украине преимущество на поле боя.

Об этом заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает Голос Америки.

Бронетехника будет транспортировать механизированную пехоту в бой для поддержки как наступательных, так и оборонных операций, обеспечивая надлежащий уровень огневой мощи и брони Украины, которая продолжает защищать и отвоевывать свои земли. Райдер также отметил, что БМП "Брэдли" – это не танк, но "убийца танков".

Представитель Пентагона сообщил, что уже в пятницу, 6 января, будет обнародовано больше информации о следующем пакете помощи, учебе и сроках, в течение которых украинцы смогут овладеть полученной техникой.

Ранее сообщалось, что 50 БМП "Брэдли" будут включены в следующий пакет военной помощи Украине.

Райдер рассказал, что в период с апреля прошлого года инструкторы США научили пользоваться американским оборудованием 3100 украинцев. Сейчас планируется обучать большие группы, в частности, в Германии за пару недель - около 500 человек ежемесячно. В общей сложности около 12 000 украинских военных прошли специализированное обучение в разных странах мира.

На вопрос, почему столько времени Штатам заняло решение предоставить бронетехнику, представитель Пентагона ответил: "Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, исходя из ситуации и неотложных потребностей. Сейчас мы находимся на таком этапе этой битвы, когда можем обеспечить надлежащее обучение и дать украинцам возможность поддерживать системы "Брэдли" и "Патриот", чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и возвращении оккупированных территорий", - сказал он.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения, когда Россия была на пороге Киева, ситуация кардинально отличалась и проводить тогда долгосрочную поддержку и логистику было гораздо сложнее.