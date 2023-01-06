США объявили рекордный пакет помощи для Украины. Что в него вошло
M2 Bradley
Getty Images
Соединенные Штаты Америки объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти на 3 млрд долларов. Впервые партнеры предоставят "убийцу танков" - бронемашины M2 Bradley.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карина Жан-Пьера на брифинге.
"Коллеги из Госдепартамента позже в деталях расскажут об этом пакете. Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля-воздух", другая техника и амуниция", - отметила она.
По ее словом, 225 млн долларов направят на долгосрочную модернизацию Вооруженных сил Украины.
Ранее СМИ сообщали, в очередном пакете помощи будут:
- дополнительные ракетные системы HIMARS
- бронемашины HUMVEE
- бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP
- зенитные ракеты Sea Sparrow
- легкие танки M2 Bradley
Популярное сейчас
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
- Известно, какое место Украина заняла в рейтинге самых мощных армий мира
- Украинцев за границей обязали становиться на учет. Резников ответил на вопрос об увеличении мобилизации
- "Это для нас точно так же будет вызов". Секретарь СНБО – о новом этапе мобилизации в РФ
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
Новости по теме
- 23:58 Украинские Зеленский ответил на предложение Путина о "рождественском перемирии"
- 22:46 Украинские Международные расследователи: Россия может совершить взрывы в храмах на оккупированных территориях для провокации
- 22:00 Украинские Россиян и белорусов допустят к выступлению на ТБШ Australian Open. Ситуацию прокомментировал украинский посол