Зеленский: Мы деремся с чертами и выносим мусор более 300 дней подряд
Президент поздравил украинцев с Рождеством
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении поздравил украинцев с Рождеством.
"Я искренне поздравляю миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом.
Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья.
И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, – наша семья единственная как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи.
Единственная в своей вере в единую победу.
Мы все равно ее приближаем. Каждый день. Все равно стоим друг за друга, бок о бок. Каждый день.
Защищаем свою землю, свою культуру, свои традиции, свою веру. Как это делали наши предки казаки – защитники веры и церкви Христовой.
И так, как это делали все их потомки и продолжатели традиций нашей армии и народа.
Наши предки верили, что вечером в канун Рождества души умерших родственников спускаются с небес.
Как поется, увидеть тех, кого оставили на земле. Сегодня духи наших предков помогают нам каждый день.
Бить пришедших на нашу землю. Мы живем в особые времена. И все наши праздники – особенные.
И мы вынуждены нарушать некоторые наши традиции, чтобы защитить наши традиции.
На праздники нельзя одевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом.
Но беда пришла в наш дом 24 февраля 2022, поэтому с тех пор мы не в белых одеждах и деремся с черными силами.
К гостям нужно относиться особенно приветливо и бережно. К гостям – да, но не к оккупантам.
В святой день нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы сражаемся с чертами и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд.
Запрещено шить и вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы деремся, чтобы не стать добычей и победить зверя.
Это видит Бог. Это видит мир. "Колядку колоколов", написанную на музыку Николая Леонтовича, перепевают более чем в 150 вариациях.
Украинский "Щедрик" дарит рождественский дух всей планете. Дух надежды, дух добра и чуда.
В этом году этот дух мира дарит не только наша музыка, но и украинская отвага, несокрушимость, непокорность, непобедимость.
Наши предки верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если в это время попросить высшие силы о своей мечте, она непременно сбудется.
Сегодня мечта у всех нас одна. Пусть в каждую семью придет согласие, в каждый дом – достаток, на украинскую землю – победа, а с ней – тысячелетний мир и процветание.
Желаю всем счастливого Рождества и вкусного угла. Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину. Христос рождается! Славим его", - сказал Зеленский.
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