ГУР: Россия хочет мобилизовать еще полмиллиона человек
Нужно больше чмобиков
pravpokrov.ru
Россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре.
Об этом сообщает представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий – его цитирует Guardian.
По его словам, России понадобится примерно два месяца, чтобы сформировать военные формирования, и любой успех агрессора на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо оснащены и обучены военные.
Он добавил, что многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.
"Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах", - сказал Скибицкий.
Украина ожидает, что последняя волна мобилизации в России будет объявлена 15 января после зимних праздников.
"Они делают упор на количество людей и техники и надеются победить нашу сторону", - добавил он.
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