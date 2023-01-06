ГУР: Россия хочет мобилизовать еще полмиллиона человек

Россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре.

Об этом сообщает представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий – его цитирует Guardian.

По его словам, России понадобится примерно два месяца, чтобы сформировать военные формирования, и любой успех агрессора на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо оснащены и обучены военные.

Он добавил, что многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.

"Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах", - сказал Скибицкий.

Украина ожидает, что последняя волна мобилизации в России будет объявлена 15 января после зимних праздников.

"Они делают упор на количество людей и техники и надеются победить нашу сторону", - добавил он.