Официальный Пентагон поставит Украине: МП Bradley, САУ, ракеты и сотни тысяч боеприпасов
Очередной пакет помощи от наших друзей
Фото: Dana Ullman (Bloomberg)
Министерство обороны США опубликовало подробный список вооружения, которое получит Украина в рамках крупнейшего пакета помощи на сумму $3,075 млрд.
В новый пакет вошли 50 бронированных машин пехоты Bradley, а также 500 противотанковых ракет и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм к ним.
США также пришлют 100 бронетранспортеров M113, 55 защищенных от мин машин (MRAP) и 138 бронеавтомобилей HUMVEES, а также 18 единиц 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин поддержки.
БМП Bradley регулярно используется армией США для транспортировки войск к месту боевых действий с середины 1980-х годов. Ее броня и основное вооружение - 25-мм пушка в паре с более легким пулеметом и парой противотанковых ракет TOW - делают ее высокопроизводительной современной боевой машиной.
Пакет помощи также включает:
- 70 000 - 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 - высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 1200 - 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);
- 36 буксируемых 105-мм гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- 10 000 - 120-мм минометных мин;
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- Ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны;
- 4000 авиационных ракет "Zuni";
- около 2000 противотанковых ракет;
- снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию;
- противопехотные мины Claymore;
- приборы ночного видения и оптика;
- запасные части и другое полевое снаряжение.
Напомним, 5 января после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.
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