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Резников озвучил данные по количеству ракет у россиян - ФОТО

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Информация от Министерства обороны

Резников озвучил данные по количеству ракет у россиян - ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. Кроме этого у россиян осталось всего 12% иранских дронов.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексея Резников.

По его данным, в настоящее время Россия располагает всего 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет.

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Он отметил, что оккупанты имеют 11% баллистических ракет "Искандер", 9% "Калибров", 16% Х-101.

"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО", - написал Резников.

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В статье: война с россией Алексей Резников
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