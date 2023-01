Резников озвучил данные по количеству ракет у россиян - ФОТО

Российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. Кроме этого у россиян осталось всего 12% иранских дронов.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексея Резников.

По его данным, в настоящее время Россия располагает всего 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет.

Он отметил, что оккупанты имеют 11% баллистических ракет "Искандер", 9% "Калибров", 16% Х-101.

"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО", - написал Резников.

Security formula:

The missile power of the “world's second army” is inversely proportional to the strictness of sanctions compliance multiplied by the strength of Ukrainian air defense. pic.twitter.com/nYoQJYzvjq