Резников озвучил данные по количеству ракет у россиян - ФОТО
Информация от Министерства обороны
Getty Images / Global Images Ukraine
Российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. Кроме этого у россиян осталось всего 12% иранских дронов.
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексея Резников.
По его данным, в настоящее время Россия располагает всего 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет.
Он отметил, что оккупанты имеют 11% баллистических ракет "Искандер", 9% "Калибров", 16% Х-101.
"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО", - написал Резников.
Security formula:— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 6, 2023
The missile power of the “world's second army” is inversely proportional to the strictness of sanctions compliance multiplied by the strength of Ukrainian air defense. pic.twitter.com/nYoQJYzvjq
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