Скончался Джанлука Виалли, Миколенко вылетел из кубка Англии. Главные новости за 6 января

Футбольная пятница принесла грустные новости. Один из лучших итальянских форвардов в истории Джанлука Виалии ушел из жизни на 58-м году жизни. В 2017-м у Виалли был обнаружен рак, с которым он вел борьбу на протяжении всего следующего периода. Наибольшую популярность Джанлука получил играя за "Сампдорию" и "Ювентус", вместе с которыми становился чемпионом Италии, а также триумфатором еврокубков (кубок обладателей кубков с "моряками", ЛЧ и кубок УЕФА с туринцами). Помимо этого форвард поиграл за "Челси", а также поработал там играющим тренером, завоевав с лондонцами в сумме четыре титула. За сборную Италии Виалли отыграл 59 игр, забил 16 голов и дважды доходил до полуфинала крупных турниров (Евро-1988 и ЧМ-1990). Последним местом работы была сборная родной страны, где в штабе Роберто Манчини он стал победителем Евро-2020.
Немало трансферов случилось за рубежом в прошедшую пятницу. "Манчестер Юнайтед" нашел второго голкипера, которому временами придется подменять Давида де Хеа - на полгода "дьяволы" арендовали экс-игрока сборной Англии Джека Батленда у "Кристал Пэлас". О возможности последующего выкупа ничего не сообщается. Укрепил вратарскую позицию также амстердамский "Аякс". Флагман голландского футбола приобрел кипера "Вильярреала" Херонимо Рульи, за которого было заплачено восемь миллионов евро. Игрок подписал контракт по схеме 3,5 + 1. Идущий на последнем месте в АПЛ "Саутгемптон" пытается спасти ситуацию, купив за шесть миллионов форварда сборной Хорватии Мислава Оршича. Последний неплохо смотрелся на ЧМ и даже отметился голом в воротах "Марокко". Наконец клуб удалось найти сыну Дэвида Бекхэма - 20-летний Ромео подписал контракт с "Брентфордом".
Тем времен стартовала 1/32 финала кубка Англии. В первом поединке между собой сошлись легендарные по меркам английского футбола "МЮ" и "Эвертон". Победил фаворит, который в последнее время набрал отличную форму - "дьяволы" тен Хага за 90 минут отличились трижды, в то время как у "Эвертона" хватило сил на один гол, забитый после грубой ошибки де Хеа. Интересно, что и в свои, и в чужие ворота успел отличиться защитник Конор Коуди. Украинец Виталий Миколенко в сумме отыграл 81 минуту.
Помимо матчей кубка Англии, в пятницу стартовал 16-й тур чемпионата Испании, подаривший зрителей сразу две встречи. В первой из них "Сельта" сделала то, что от неё ждали - на выезде обыграла худшую команду чемпионата. Для триумфа в игре против "Эльче" хватило и одного гола Аспаса, который подарил "Сельте" три бала и подъем на 16-е место. В другой игре случилась сенсация. "Валенсия" Гаттузо в очередной раз продемонстрировала нестабильность, уступив дома "Кадису", еще недавно идущему в зоне вылета. Теперь "желтая подлодка" - 17-я, а "летучие мыши" - десятые.