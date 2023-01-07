Скончался Джанлука Виалли, Миколенко вылетел из кубка Англии. Главные новости за 6 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 6-е января.

Футбольная пятница принесла грустные новости. Один из лучших итальянских форвардов в истории Джанлука Виалии ушел из жизни на 58-м году жизни. В 2017-м у Виалли был обнаружен рак, с которым он вел борьбу на протяжении всего следующего периода. Наибольшую популярность Джанлука получил играя за "Сампдорию" и "Ювентус", вместе с которыми становился чемпионом Италии, а также триумфатором еврокубков (кубок обладателей кубков с "моряками", ЛЧ и кубок УЕФА с туринцами). Помимо этого форвард поиграл за "Челси", а также поработал там играющим тренером, завоевав с лондонцами в сумме четыре титула. За сборную Италии Виалли отыграл 59 игр, забил 16 голов и дважды доходил до полуфинала крупных турниров (Евро-1988 и ЧМ-1990). Последним местом работы была сборная родной страны, где в штабе Роберто Манчини он стал победителем Евро-2020.

Немало трансферов случилось за рубежом в прошедшую пятницу. "Манчестер Юнайтед" нашел второго голкипера, которому временами придется подменять Давида де Хеа - на полгода "дьяволы" арендовали экс-игрока сборной Англии Джека Батленда у "Кристал Пэлас". О возможности последующего выкупа ничего не сообщается. Укрепил вратарскую позицию также амстердамский "Аякс". Флагман голландского футбола приобрел кипера "Вильярреала" Херонимо Рульи , за которого было заплачено восемь миллионов евро. Игрок подписал контракт по схеме 3,5 + 1. Идущий на последнем месте в АПЛ "Саутгемптон" пытается спасти ситуацию, купив за шесть миллионов форварда сборной Хорватии Мислава Оршича . Последний неплохо смотрелся на ЧМ и даже отметился голом в воротах "Марокко". Наконец клуб удалось найти сыну Дэвида Бекхэма - 20-летний Ромео подписал контракт с "Брентфордом" .

Тем времен стартовала 1/32 финала кубка Англии. В первом поединке между собой сошлись легендарные по меркам английского футбола "МЮ" и "Эвертон". Победил фаворит, который в последнее время набрал отличную форму - "дьяволы" тен Хага за 90 минут отличились трижды, в то время как у "Эвертона" хватило сил на один гол, забитый после грубой ошибки де Хеа. Интересно, что и в свои, и в чужие ворота успел отличиться защитник Конор Коуди. Украинец Виталий Миколенко в сумме отыграл 81 минуту.

Помимо матчей кубка Англии, в пятницу стартовал 16-й тур чемпионата Испании, подаривший зрителей сразу две встречи. В первой из них "Сельта" сделала то, что от неё ждали - на выезде обыграла худшую команду чемпионата. Для триумфа в игре против "Эльче" хватило и одного гола Аспаса, который подарил "Сельте" три бала и подъем на 16-е место. В другой игре случилась сенсация. "Валенсия" Гаттузо в очередной раз продемонстрировала нестабильность, уступив дома "Кадису", еще недавно идущему в зоне вылета. Теперь "желтая подлодка" - 17-я, а "летучие мыши" - десятые.