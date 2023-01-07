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Плюс 490 хороших русских. Генштаб ВСУ отчитался о потерях российской армии шестого января

Общие новости
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Также оккупанты потеряли две единицы ПВО

Плюс 490 хороших русских. Генштаб ВСУ отчитался о потерях российской армии шестого января

Новина українською

Вооруженные Силы Украины уничтожили 490 российских оккупантов за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляли в утренней сводке, что противник сосредоточен на Бахмутском направлении — ВСУ отразили атаки в районах Стельмаховки, Макеевки, Дибровы, Белогоровки, Озеряновки, Соледара, Красной Горы, Подгороднего, Бахмута, Клещеевки, Соли, Первомайского, Марьинки и Победы.

Общие потери россиян во время полномасштабной войны составили:

- личного состава – 110740 (+490),
- танков – 3066 (+2),
- боевых бронированных машин – 6125 (+1),
- артиллерийских систем – 2062 (+3),
- РСЗО – 431,
- средств ПВО – 217 (+2),
- самолетов – 285,
- вертолетов – 272,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844,
- крылатых ракет – 723,
- кораблей/катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4798 (+1),
- специальной техники – 182.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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