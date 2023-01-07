Плюс 490 хороших русских. Генштаб ВСУ отчитался о потерях российской армии шестого января

Вооруженные Силы Украины уничтожили 490 российских оккупантов за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляли в утренней сводке, что противник сосредоточен на Бахмутском направлении — ВСУ отразили атаки в районах Стельмаховки, Макеевки, Дибровы, Белогоровки, Озеряновки, Соледара, Красной Горы, Подгороднего, Бахмута, Клещеевки, Соли, Первомайского, Марьинки и Победы.

Общие потери россиян во время полномасштабной войны составили:

- личного состава – 110740 (+490),

- танков – 3066 (+2),

- боевых бронированных машин – 6125 (+1),

- артиллерийских систем – 2062 (+3),

- РСЗО – 431,

- средств ПВО – 217 (+2),

- самолетов – 285,

- вертолетов – 272,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844,

- крылатых ракет – 723,

- кораблей/катеров – 16,

- автомобильной техники и автоцистерн – 4798 (+1),

- специальной техники – 182.