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Пентагон в январе начнет обучение украинских военных использованию систем ПВО Patriot

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ВСУ получат новые возможности

Пентагон в январе начнет обучение украинских военных использованию систем ПВО Patriot

фото из свободных источников

Новина українською

В Минобороны США планируют начать обучение украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot уже в конце января. Ориентировочно, такое обучение продлится "несколько месяцев".

В Пентагоне перед этим заявляли, что США рассматривают возможность учений украинских военных на системах Patriot непосредственно на территории США, а также в других странах-партнерах", либо сочетание обоих этих вариантов.

"Я считаю, что мы сейчас на том этапе этой битвы, когда мы в состоянии обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевывании территории", – сказал представитель Пентагона Пэт Райдер.

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В статье: США война с россией
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