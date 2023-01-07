Пентагон в январе начнет обучение украинских военных использованию систем ПВО Patriot
ВСУ получат новые возможности
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В Минобороны США планируют начать обучение украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot уже в конце января. Ориентировочно, такое обучение продлится "несколько месяцев".
В Пентагоне перед этим заявляли, что США рассматривают возможность учений украинских военных на системах Patriot непосредственно на территории США, а также в других странах-партнерах", либо сочетание обоих этих вариантов.
"Я считаю, что мы сейчас на том этапе этой битвы, когда мы в состоянии обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевывании территории", – сказал представитель Пентагона Пэт Райдер.
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