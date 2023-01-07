Россияне ударили по Краматорску и Курахово в Донецкой области

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские захватчики 6 января нанесли удары по городам Краматорск и Курахово Донецкой области, один человек ранен.

"Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом. Предварительно погибших нет. На месте работают экстренные службы", - сообщил чиновник.

Позже Тимошенко сообщил об обстрелах оккупантами областного города Курахово. Он рассказал, что россияне ударили по центу населенного пункта - попадание в частный дом, повреждены окна и фасад.