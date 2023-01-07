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Россияне ударили по Краматорску и Курахово в Донецкой области

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Погибших предварительно нет

Россияне ударили по Краматорску и Курахово в Донецкой области

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские захватчики 6 января нанесли удары по городам Краматорск и Курахово Донецкой области, один человек ранен.

"Оккупанты дважды ударили ракетами по городу. Есть попадание в частный жилой дом. Предварительно погибших нет. На месте работают экстренные службы", - сообщил чиновник.

Позже Тимошенко сообщил об обстрелах оккупантами областного города Курахово. Он рассказал, что россияне ударили по центу населенного пункта - попадание в частный дом, повреждены окна и фасад.

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В статье: война с россией Краматорск
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