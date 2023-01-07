Отбор на Евро-2024, финал молодежного ЧМ и многое другое. Календарь главных футбольных событий в 2023
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольные состязания никогда не заканчиваются. Даже во время зимних праздников мы можем следить за АПЛ, Ла Лигой или Серией А. Однако самое интересное - в том числе для украинского болельщика - начнется позже. Мы подготовили для вас календарь главных футбольных событий, которые пройдут в 2023-м. Здесь все: отбор на чемпионат Европы среди национальных сборных, финальная часть ЧМ среди молодежи, футзальные соревнования и даже Лига наций среди женщин.
События, в которых точно будут принимать участие украинские клубы и сборные, мы подсветили желтым цветом.
Главные финалы 2023 года
- 19 марта. Женский Евро-2023 по футзалу (Дебрецен, Венгрия)
- 6 апреля. Женская Финалиссима (Лондон, Англия)
- 24 апреля. Юношеская лига УЕФА (Ньон, Швейцария)
- 6 или 7 мая. Лига чемпионов по футзалу
- 31 мая. Лига Европы (Будапешт, Венгрия)
- 3 июня. Женская Лига чемпионов (Эйндховен, Нидерланды)
- 7 июня. Лига конференций (Прага, Чехия)
- 10 июня. Лига чемпионов (Станбул. Турция)
- 11 июня. Чемпионат мира U20 (Джакарта, Индонезия)
- 18 июня. Лига наций УЕФА (Роттердам/Энсхеде, Нидерланды)
- 8 июля. Евро U21 (Батуми, Грузия)
- 16 июля. Евро U19 (Та-Кали, Мальта)
- 20 августа. Женский ЧМ (Сидней, Австралия)
- 10 сентября. Евро U19 по футзалу (Пореч, Хорватия)
Январь
25 января. Лига наций УЕФА. Жеребьевка Финала четырех
Февраль
- 1-11 февраля. Клубный ЧМ
- 2 февраля. Отбор на Евро-2025 U21. Жеребьевка
- 7/8 февраля. Юношеская лига УЕФА. Раунд плей-офф (с участием "Руха" и "Шахтера")
- 10 февраля. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов
- 13 февраля. Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка стадии навылет
- 14/15, 21/22 февраля. Лига чемпионов. Первые матчи 1/8 финала
- 16 февраля. Лига Европы. Первые матчи раунда плей-офф (с участием "Шахтера")
- 16 февраля. Лига конференций. Первые матчи раунда плей-офф (с участием "Днепра-1")
- 23 февраля. Лига Европы. Ответные матчи раунда плей-офф(с участием "Шахтера")
- 23 февраля. Лига конференций. Ответные матчи раунда плей-офф (с участием "Днепра-1")
- 24 февраля. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала
- 24 февраля. Лига конференций. Жеребьевка 1/8 финала
- 25 февраля. Возобновление УПЛ
- 28 февраля/1 марта. Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала
Март
- 1-8 марта. Отбор в ЧМ по футзалу. Основной раунд (с участием сборной Украины)
- 7/8, 14/15 марта. Лига чемпионов. Ответные матчи 1/8 финала
- 9 марта. Лига Европы. Первые матчи 1/8 финала
- 9 марта. Лига конференций. Первые матчи 1/8 финала
- 14/15 марта. Юношеская лига УЕФА. Четвертьфиналы
- 16 марта. Лига Европы. Ответные матчи 1/8 финала
- 16 марта. Лига конференций. Ответные матчи 1/8 финала
- 17 марта. Лига чемпионов. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов
- 17 марта. Лига Европы. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов
- 17 марта. Лига конференций. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов
- 17-19 марта. Финал четырех женского Евро-2023 по футзалу (с участием сборной Украины)
- 21/22 марта. Женская Лига чемпионов. Первые матчи четвертьфиналов
- 23-28 марта. Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)
- 23-25 марта. Отбор Евро-2024. Первый тур (с участием сборной Украины)
- 26-28 марта. Отбор Евро-2024. Второй тур (с участием сборной Украины)
- 29/30 марта. Женская Лига чемпионов. Ответные матчи четвертьфиналов
Апрель
- 6 апреля. Женская Финалиссима. Англия – Бразилия
- 8 апреля. Возобновление Первой лиги Украины
- 8 апреля. Возобновление Второй лиги Украины
- 11/12 апреля. Лига чемпионов. Первые матчи четвертьфиналов
- 13 апреля. Лига Европы. Первые матчи четвертьфиналов
- 13 апреля. Лига конференций. Первые матчи четвертьфиналов
- 18/19 апреля. Лига чемпионов. Ответные матчи четвертьфиналов
- 20 апреля. Лига Европы. Ответные матчи четвертьфиналов
- 20 апреля. Лига конференций. Ответные матчи четвертьфиналов
- 21 апреля. Юношеская лига УЕФА. Полуфиналы
- 22/23 апреля. Женская Лига чемпионов. Первые матчи полуфиналов
- 24 апреля. Юношеская лига УЕФА. Финал
- 29/30 апреля. Женская Лига чемпионов. Ответные матчи полуфиналов
Май
- 2 мая. Жеребьевка женской Лиги наций (с участием сборной Украины)
- 4-7 мая. Лига чемпионов по футзалу. Финал четырех
- 9/10 мая. Лига чемпионов. Первые полуфиналы
- 11 мая. Лига Европы. Первые полуфиналы
- 11 мая. Лига конференций. Первые полуфиналы
- 16/17 мая. Лига чемпионов. Ответные матчи полуфиналов
- 18 мая. Лига Европы. Ответные матчи полуфиналов
- 18 мая. Лига конференций. Ответные матчи полуфиналов
- 20 мая – 11 июня. Чемпионат мира U20
- 21 мая. Последний тур Серии А
- 25 мая. Последний тур Ла Лиги
- 27 мая. Последний тур Первой лиги Украины
- 27 мая. Последний тур Второй лиги Украины
- 27 мая. Последний тур Бундеслиги
- 27 мая. Последний тур Лиги 1
- 28 мая. Последний тур АПЛ
- 31 мая. Лига Европы. Финал
Июнь
- 3 июня. Женская Лига чемпионов. Финал
- 3 июня. Последний тур УПЛ
- 7 июня. Лига конференций. Финал
- 10 июня. Лига чемпионов. Финал
- 13 июня. Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов-2023/2024
- 14-18 июня. Лига наций УЕФА. Финал четырех
- 14-20 июня. Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)
- 16-17 июня. Отбор по Евро-2024. Третий тур (с участием сборной Украины)
- 19-20 июня. Отбор по Евро-2024. Четвертый тур (с участием сборной Украины)
- 20 июня. Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
- 20 июня. Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций
- 21 июня. Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (с участием вице-чемпиона Украины)
- 21 июня. Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций (с участием представителя УПЛ)
- 21 июня-8 июля. Финальная часть Евро-2023 U21 (с участием сборной Украины)
- 27 июня. Лига чемпионов. Полуфиналы предварительного раунда
- 30 июня. Лига чемпионов. Финал предварительного раунда
- 30 июня. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка предварительного и первого раундов (с участием чемпиона Украины)
Июль
- 3-16 июля. Евро-2023 U19. Финальный турнир
- 5 июля. Лига чемпионов по футзалу. Жеребьевка предварительного и основного раундов (с участием чемпиона Украины)
- 11/12 июля. Лига чемпионов. Первые матчи первого квалификационного раунда
- 13 июля. Лига конференций. Первые матчи первого квалификационного раунда
- 18/19 июля. Лига чемпионов. Ответные матчи первого квалификационного раунда
- 20 июля. Лига конференций. Ответные матчи первого квалификационного раунда
- 20 июля – 20 августа. Женский Чемпионат мира 2023. Финальная часть
- 24 июля. Лига чемпионов. Жеребьевка третьего квалификационного раунда
- 24 июля. Лига Европы. Жеребьевка третьего квалификационного раунда
- 24 июля. Лига конференций. Жеребьевка третьего квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)
- 25/26 июля. Лига чемпионов. Первые матчи второго квалификационного раунда (с участием вице-чемпиона Украины)
- 26/27 июля. Женская Лига чемпионов. Первые матчи предварительного раунда (с участием чемпиона Украины)
- 27 июля. Лига конференций. Первые матчи второго квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)
Август
- 1/2 августа. Лига чемпионов. Ответные матчи второго квалификационного раунда (с участием вице-чемпиона Украины)
- 2/3 августа. Женская Лига чемпионов. Ответные матчи предварительного раунда (с участием чемпиона Украины)
- 3 августа. Лига конференций. Ответные матчи второго квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)
- 7 августа. Лига чемпионов. Жеребьевка раунда плей-офф (с участием чемпиона Украины)
- 7 августа. Лига Европы. Жеребьевка раунда плей-офф (с участием представителя УПЛ)
- 7 августа. Лига конференций. Жеребьевка раунда плей-офф
- 8/9 августа. Лига чемпионов. Первые матчи третьего квалификационного раунда
- 10 августа. Лига Европы. Первые матчи третьего квалификационного раунда
- 10 августа. Лига конференций. Первые матчи третьего квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)
- 15 августа. Лига чемпионов. Ответные матчи третьего квалификационного раунда
- 17 августа. Лига Европы. Ответные матчи третьего квалификационного раунда
- 17 августа. Лига конференций. Ответные матчи третьего квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)
- 22/23 августа. Лига чемпионов. Первые матчи раунда плей-офф (с участием чемпиона Украины)
- 22-27 августа. Лига чемпионов по футзалу. Матчи предварительного раунда
- 24 августа. Лига Европы. Первые матчи раунда плей-офф (с участием представителя УПЛ)
- 24 августа. Лига конференций. Первые матчи раунда плей-офф
- 29/30 августа. Лига чемпионов. Ответные матчи раунда плей-офф (с участием чемпиона Украины)
- 31 августа. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа
- 31 августа. Лига Европы. Ответные матчи раунда плей-офф (с участием представителя УПЛ)
- 31 августа. Лига конференций. Ответные матчи раунда плей-офф
- 31 августа. Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка группового этапа (с участием представителя чемпионата Украины)
Сентябрь
- 1 сентября. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа
- 1 сентября. Лига конференций. Жеребьевка группового этапа
- 5 сентября. Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка первого и второго раундов Пути чемпионов
- 6 сентября. Женская Лига чемпионов. Полуфиналы первого раунда (с участием чемпиона Украины)
- 7-12 сентября. Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)
- 7-9 сентября. Отбор по Евро-2024. Пятый тур (с участием сборной Украины)
- 9 сентября. Женская Лига чемпионов. Финал и матч за третье место первого раунда (с участием чемпиона Украины)
- 10-12 сентября. Отбор на Евро-2024. Шестой тур (с участием сборной Украины)
- 15 сентября. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка второго раунда
- 19/20 сентября. Лига чемпионов. Первый тур
- 19/20 сентября. Юношеская лига УЕФА. Первый тур
- 20-22 сентября. Женская Лига наций. Первый тур
- 21 сентября. Лига Европы. Первый тур
- 21 сентября. Лига конференций. Первый тур
- 23-26 сентября. Женская Лига наций. Второй тур
Октябрь
- 3/4 октября. Лига чемпионов. Второй тур
- 3/4 октября. Юношеская лига УЕФА. Второй тур
- 4 октября. Юношеская лига УЕФА. Первые матчи первого раунда Пути чемпионов
- 5 октября. Лига Европы. Второй тур
- 5 октября. Лига конференций. Второй тур
- 10/11 октября. Женская Лига чемпионов. Первые матчи второго раунда
- 12–17 октября: Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)
- 12-14 октября. Отбор Евро-2024. Седьмой тур (с участием сборной Украины)
- 15-17 октября. Отбор Евро-2024. Восьмой тур (с участием сборной Украины)
- 18/19 октября. Женская Лига чемпионов. Ответные матчи второго раунда
- 20 октября. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа
- 24/25 октября. Лига чемпионов. Третий тур
- 24/25 октября. Юношеская лига УЕФА. Третий тур
- 24-29 октября. Лига чемпионов по футзалу. Основной раунд
- 25-27 октября. Женская Лига наций. Третий тур (с участием сборной Украины)
- 25 октября. Юношеская лига УЕФА. Ответные матчи первого раунда Пути чемпионов
- 26 октября. Лига Европы. Третий тур
- 26 октября. Лига конференций. Третий тур
- 28-31 октября. Женская Лига наций. Четвертый тур (с участием сборной Украины)
Ноябрь
- 3 ноября. Лига чемпионов по футзалу. Жеребьевка элитного раунда
- 7/8 ноября. Лига чемпионов. Четвертый тур
- 7/8 ноября. Юношеская лига УЕФА. Четвертый тур
- 8 ноября. Юношеская лига УЕФА. Первые матчи второго раунда Пути чемпионов
- 9 ноября. Лига Европы. Четвертый тур
- 9 ноября. Лига конференций. Четвертый тур
- 14/15 ноября. Женская Лига чемпионов. Первый тур
- 16-21 ноября. Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)
- 16-18 ноября. Отбор по Евро-2024. Девятый тур (с участием сборной Украины)
- 19-21 ноября. Отбор по Евро-2024. Десятый тур (с участием сборной Украины)
- 22/23 ноября. Женская Лига чемпионов. Второй тур
- 28/29 ноября. Лига чемпионов. Пятый тур
- 28/29 ноября. Юношеская лига УЕФА. Пятый тур
- 28 ноября – 3 декабря. Лига чемпионов по футзалу. Элитный раунд
- 29 ноября. Юношеская лига УЕФА. Ответные матчи второго раунда Пути чемпионов
- 29 ноября – 1 декабря. Женская Лига наций. Пятый тур (с участием сборной Украины)
- 30 ноября. Лига Европы. Пятый тур
- 30 ноября. Лига конференций. Пятый тур
Декабрь
- Дата не объявлена. Евро-2024. Жеребьевка финальной части
- 2-5 декабря. Женская Лига наций. Шестой тур (с участием сборной Украины)
- 12/13 декабря. Лига чемпионов. Шестой тур
- 12/13 декабря. Юношеская лига УЕФА. Шестой тур
- 13/14 декабря. Женская Лига чемпионов. Третий тур
- 14 декабря. Лига Европы. Шестой тур
- 14 декабря. Лига конференций. Шестой тур
- 18 декабря. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала
- 18 декабря. Лига Европы. Жеребьевка раунда плей-офф
- 18 декабря. Лига конференций. Жеребьевка раунда плей-офф
- 19 декабря. Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка раунда плей-офф
- 20/21 декабря. Женская Лига чемпионов. Четвертый тур
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