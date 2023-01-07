Отбор на Евро-2024, финал молодежного ЧМ и многое другое. Календарь главных футбольных событий в 2023

Футбольные состязания никогда не заканчиваются. Даже во время зимних праздников мы можем следить за АПЛ, Ла Лигой или Серией А. Однако самое интересное - в том числе для украинского болельщика - начнется позже. Мы подготовили для вас календарь главных футбольных событий, которые пройдут в 2023-м. Здесь все: отбор на чемпионат Европы среди национальных сборных, финальная часть ЧМ среди молодежи, футзальные соревнования и даже Лига наций среди женщин.

События, в которых точно будут принимать участие украинские клубы и сборные, мы подсветили желтым цветом.

Главные финалы 2023 года

19 марта. Женский Евро-2023 по футзалу (Дебрецен, Венгрия)

6 апреля. Женская Финалиссима (Лондон, Англия)

24 апреля. Юношеская лига УЕФА (Ньон, Швейцария)

6 или 7 мая. Лига чемпионов по футзалу

31 мая. Лига Европы (Будапешт, Венгрия)

3 июня. Женская Лига чемпионов (Эйндховен, Нидерланды)

7 июня. Лига конференций (Прага, Чехия)

10 июня. Лига чемпионов (Станбул. Турция)

11 июня. Чемпионат мира U20 (Джакарта, Индонезия)

18 июня. Лига наций УЕФА (Роттердам/Энсхеде, Нидерланды)

8 июля. Евро U21 (Батуми, Грузия)

16 июля. Евро U19 (Та-Кали, Мальта)

20 августа. Женский ЧМ (Сидней, Австралия)

10 сентября. Евро U19 по футзалу (Пореч, Хорватия)

Январь

25 января. Лига наций УЕФА. Жеребьевка Финала четырех

Февраль

1-11 февраля. Клубный ЧМ

2 февраля. Отбор на Евро-2025 U21. Жеребьевка

7/8 февраля. Юношеская лига УЕФА. Раунд плей-офф (с участием "Руха" и "Шахтера")

10 февраля. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов

13 февраля. Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка стадии навылет

14/15, 21/22 февраля. Лига чемпионов. Первые матчи 1/8 финала

16 февраля. Лига Европы. Первые матчи раунда плей-офф (с участием "Шахтера")

16 февраля. Лига конференций. Первые матчи раунда плей-офф (с участием "Днепра-1")

23 февраля. Лига Европы. Ответные матчи раунда плей-офф (с участием "Шахтера")

23 февраля. Лига конференций. Ответные матчи раунда плей-офф (с участием "Днепра-1")

24 февраля. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала

24 февраля. Лига конференций. Жеребьевка 1/8 финала

25 февраля. Возобновление УПЛ

28 февраля/1 марта. Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала

Март

1-8 марта. Отбор в ЧМ по футзалу. Основной раунд (с участием сборной Украины)

7/8, 14/15 марта. Лига чемпионов. Ответные матчи 1/8 финала

9 марта. Лига Европы. Первые матчи 1/8 финала

9 марта. Лига конференций. Первые матчи 1/8 финала

14/15 марта. Юношеская лига УЕФА. Четвертьфиналы

16 марта. Лига Европы. Ответные матчи 1/8 финала

16 марта. Лига конференций. Ответные матчи 1/8 финала

17 марта. Лига чемпионов. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов

17 марта. Лига Европы. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов

17 марта. Лига конференций. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов

17-19 марта. Финал четырех женского Евро-2023 по футзалу (с участием сборной Украины)

21/22 марта. Женская Лига чемпионов. Первые матчи четвертьфиналов

23-28 марта. Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)

23-25 марта. Отбор Евро-2024. Первый тур (с участием сборной Украины)

26-28 марта. Отбор Евро-2024. Второй тур (с участием сборной Украины)

29/30 марта. Женская Лига чемпионов. Ответные матчи четвертьфиналов

Апрель

6 апреля. Женская Финалиссима. Англия – Бразилия

8 апреля. Возобновление Первой лиги Украины

8 апреля. Возобновление Второй лиги Украины

11/12 апреля. Лига чемпионов. Первые матчи четвертьфиналов

13 апреля. Лига Европы. Первые матчи четвертьфиналов

13 апреля. Лига конференций. Первые матчи четвертьфиналов

18/19 апреля. Лига чемпионов. Ответные матчи четвертьфиналов

20 апреля. Лига Европы. Ответные матчи четвертьфиналов

20 апреля. Лига конференций. Ответные матчи четвертьфиналов

21 апреля. Юношеская лига УЕФА. Полуфиналы

22/23 апреля. Женская Лига чемпионов. Первые матчи полуфиналов

24 апреля. Юношеская лига УЕФА. Финал

29/30 апреля. Женская Лига чемпионов. Ответные матчи полуфиналов

Май

2 мая. Жеребьевка женской Лиги наций (с участием сборной Украины)

4-7 мая. Лига чемпионов по футзалу. Финал четырех

9/10 мая. Лига чемпионов. Первые полуфиналы

11 мая. Лига Европы. Первые полуфиналы

11 мая. Лига конференций. Первые полуфиналы

16/17 мая. Лига чемпионов. Ответные матчи полуфиналов

18 мая. Лига Европы. Ответные матчи полуфиналов

18 мая. Лига конференций. Ответные матчи полуфиналов

20 мая – 11 июня. Чемпионат мира U20

21 мая. Последний тур Серии А

25 мая. Последний тур Ла Лиги

27 мая. Последний тур Первой лиги Украины

27 мая. Последний тур Второй лиги Украины

27 мая. Последний тур Бундеслиги

27 мая. Последний тур Лиги 1

28 мая. Последний тур АПЛ

31 мая. Лига Европы. Финал

Июнь

3 июня. Женская Лига чемпионов. Финал

3 июня. Последний тур УПЛ

7 июня. Лига конференций. Финал

10 июня. Лига чемпионов. Финал

13 июня. Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов-2023/2024

14-18 июня. Лига наций УЕФА. Финал четырех

14-20 июня. Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)

16-17 июня. Отбор по Евро-2024. Третий тур (с участием сборной Украины)

19-20 июня. Отбор по Евро-2024. Четвертый тур (с участием сборной Украины)

20 июня. Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

20 июня. Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций

21 июня. Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (с участием вице-чемпиона Украины)

21 июня. Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций (с участием представителя УПЛ)

21 июня-8 июля. Финальная часть Евро-2023 U21 (с участием сборной Украины)

27 июня. Лига чемпионов. Полуфиналы предварительного раунда

30 июня. Лига чемпионов. Финал предварительного раунда

30 июня. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка предварительного и первого раундов (с участием чемпиона Украины)

Июль

3-16 июля. Евро-2023 U19. Финальный турнир

5 июля. Лига чемпионов по футзалу. Жеребьевка предварительного и основного раундов (с участием чемпиона Украины)

11/12 июля. Лига чемпионов. Первые матчи первого квалификационного раунда

13 июля. Лига конференций. Первые матчи первого квалификационного раунда

18/19 июля. Лига чемпионов. Ответные матчи первого квалификационного раунда

20 июля. Лига конференций. Ответные матчи первого квалификационного раунда

20 июля – 20 августа. Женский Чемпионат мира 2023. Финальная часть

24 июля. Лига чемпионов. Жеребьевка третьего квалификационного раунда

24 июля. Лига Европы. Жеребьевка третьего квалификационного раунда

24 июля. Лига конференций. Жеребьевка третьего квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)

25/26 июля. Лига чемпионов. Первые матчи второго квалификационного раунда (с участием вице-чемпиона Украины)

26/27 июля. Женская Лига чемпионов. Первые матчи предварительного раунда (с участием чемпиона Украины)

27 июля. Лига конференций. Первые матчи второго квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)

Август

1/2 августа. Лига чемпионов. Ответные матчи второго квалификационного раунда (с участием вице-чемпиона Украины)

2/3 августа. Женская Лига чемпионов. Ответные матчи предварительного раунда (с участием чемпиона Украины)

3 августа. Лига конференций. Ответные матчи второго квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)

7 августа. Лига чемпионов. Жеребьевка раунда плей-офф (с участием чемпиона Украины)

7 августа. Лига Европы. Жеребьевка раунда плей-офф (с участием представителя УПЛ)

7 августа. Лига конференций. Жеребьевка раунда плей-офф

8/9 августа. Лига чемпионов. Первые матчи третьего квалификационного раунда

10 августа. Лига Европы. Первые матчи третьего квалификационного раунда

10 августа. Лига конференций. Первые матчи третьего квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)

15 августа. Лига чемпионов. Ответные матчи третьего квалификационного раунда

17 августа. Лига Европы. Ответные матчи третьего квалификационного раунда

17 августа. Лига конференций. Ответные матчи третьего квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)

22/23 августа. Лига чемпионов. Первые матчи раунда плей-офф (с участием чемпиона Украины)

22-27 августа. Лига чемпионов по футзалу. Матчи предварительного раунда

24 августа. Лига Европы. Первые матчи раунда плей-офф (с участием представителя УПЛ)

24 августа. Лига конференций. Первые матчи раунда плей-офф

29/30 августа. Лига чемпионов. Ответные матчи раунда плей-офф (с участием чемпиона Украины)

31 августа. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа

31 августа. Лига Европы. Ответные матчи раунда плей-офф (с участием представителя УПЛ)

31 августа. Лига конференций. Ответные матчи раунда плей-офф

31 августа. Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка группового этапа (с участием представителя чемпионата Украины)

Сентябрь

1 сентября. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа

1 сентября. Лига конференций. Жеребьевка группового этапа

5 сентября. Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка первого и второго раундов Пути чемпионов

6 сентября. Женская Лига чемпионов. Полуфиналы первого раунда (с участием чемпиона Украины)

7-12 сентября. Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)

7-9 сентября. Отбор по Евро-2024. Пятый тур (с участием сборной Украины)

9 сентября. Женская Лига чемпионов. Финал и матч за третье место первого раунда (с участием чемпиона Украины)

10-12 сентября. Отбор на Евро-2024. Шестой тур (с участием сборной Украины)

15 сентября. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка второго раунда

19/20 сентября. Лига чемпионов. Первый тур

19/20 сентября. Юношеская лига УЕФА. Первый тур

20-22 сентября. Женская Лига наций. Первый тур

21 сентября. Лига Европы. Первый тур

21 сентября. Лига конференций. Первый тур

23-26 сентября. Женская Лига наций. Второй тур

Октябрь

3/4 октября. Лига чемпионов. Второй тур

3/4 октября. Юношеская лига УЕФА. Второй тур

4 октября. Юношеская лига УЕФА. Первые матчи первого раунда Пути чемпионов

5 октября. Лига Европы. Второй тур

5 октября. Лига конференций. Второй тур

10/11 октября. Женская Лига чемпионов. Первые матчи второго раунда

12–17 октября: Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)

12-14 октября. Отбор Евро-2024. Седьмой тур (с участием сборной Украины)

15-17 октября. Отбор Евро-2024. Восьмой тур (с участием сборной Украины)

18/19 октября. Женская Лига чемпионов. Ответные матчи второго раунда

20 октября. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа

24/25 октября. Лига чемпионов. Третий тур

24/25 октября. Юношеская лига УЕФА. Третий тур

24-29 октября. Лига чемпионов по футзалу. Основной раунд

25-27 октября. Женская Лига наций. Третий тур (с участием сборной Украины)

25 октября. Юношеская лига УЕФА. Ответные матчи первого раунда Пути чемпионов

26 октября. Лига Европы. Третий тур

26 октября. Лига конференций. Третий тур

28-31 октября. Женская Лига наций. Четвертый тур (с участием сборной Украины)

Ноябрь

3 ноября. Лига чемпионов по футзалу. Жеребьевка элитного раунда

7/8 ноября. Лига чемпионов. Четвертый тур

7/8 ноября. Юношеская лига УЕФА. Четвертый тур

8 ноября. Юношеская лига УЕФА. Первые матчи второго раунда Пути чемпионов

9 ноября. Лига Европы. Четвертый тур

9 ноября. Лига конференций. Четвертый тур

14/15 ноября. Женская Лига чемпионов. Первый тур

16-21 ноября. Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)

16-18 ноября. Отбор по Евро-2024. Девятый тур (с участием сборной Украины)

19-21 ноября. Отбор по Евро-2024. Десятый тур (с участием сборной Украины)

22/23 ноября. Женская Лига чемпионов. Второй тур

28/29 ноября. Лига чемпионов. Пятый тур

28/29 ноября. Юношеская лига УЕФА. Пятый тур

28 ноября – 3 декабря. Лига чемпионов по футзалу. Элитный раунд

29 ноября. Юношеская лига УЕФА. Ответные матчи второго раунда Пути чемпионов

29 ноября – 1 декабря. Женская Лига наций. Пятый тур (с участием сборной Украины)

30 ноября. Лига Европы. Пятый тур

30 ноября. Лига конференций. Пятый тур

Декабрь