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Отбор на Евро-2024, финал молодежного ЧМ и многое другое. Календарь главных футбольных событий в 2023

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Отбор на Евро-2024, финал молодежного ЧМ и многое другое. Календарь главных футбольных событий в 2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Футбольные состязания никогда не заканчиваются. Даже во время зимних праздников мы можем следить за АПЛ, Ла Лигой или Серией А. Однако самое интересное - в том числе для украинского болельщика - начнется позже. Мы подготовили для вас календарь главных футбольных событий, которые пройдут в 2023-м. Здесь все: отбор на чемпионат Европы среди национальных сборных, финальная часть ЧМ среди молодежи, футзальные соревнования и даже Лига наций среди женщин.

События, в которых точно будут принимать участие украинские клубы и сборные, мы подсветили желтым цветом.

Содержание

Главные финалы 2023 года

  • 19 марта. Женский Евро-2023 по футзалу (Дебрецен, Венгрия)
  • 6 апреля. Женская Финалиссима (Лондон, Англия)
  • 24 апреля. Юношеская лига УЕФА (Ньон, Швейцария)
  • 6 или 7 мая. Лига чемпионов по футзалу
  • 31 мая. Лига Европы (Будапешт, Венгрия)
  • 3 июня. Женская Лига чемпионов (Эйндховен, Нидерланды)
  • 7 июня. Лига конференций (Прага, Чехия)
  • 10 июня. Лига чемпионов (Станбул. Турция)
  • 11 июня. Чемпионат мира U20 (Джакарта, Индонезия)
  • 18 июня. Лига наций УЕФА (Роттердам/Энсхеде, Нидерланды)
  • 8 июля. Евро U21 (Батуми, Грузия)
  • 16 июля. Евро U19 (Та-Кали, Мальта)
  • 20 августа. Женский ЧМ (Сидней, Австралия)
  • 10 сентября. Евро U19 по футзалу (Пореч, Хорватия)

Январь

25 января. Лига наций УЕФА. Жеребьевка Финала четырех

Февраль

  • 1-11 февраля. Клубный ЧМ
  • 2 февраля. Отбор на Евро-2025 U21. Жеребьевка
  • 7/8 февраля. Юношеская лига УЕФА. Раунд плей-офф (с участием "Руха" и "Шахтера")
  • 10 февраля. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов
  • 13 февраля. Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка стадии навылет
  • 14/15, 21/22 февраля. Лига чемпионов. Первые матчи 1/8 финала
  • 16 февраля. Лига Европы. Первые матчи раунда плей-офф (с участием "Шахтера")
  • 16 февраля. Лига конференций. Первые матчи раунда плей-офф (с участием "Днепра-1")
  • 23 февраля. Лига Европы. Ответные матчи раунда плей-офф(с участием "Шахтера")
  • 23 февраля. Лига конференций. Ответные матчи раунда плей-офф (с участием "Днепра-1")
  • 24 февраля. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала
  • 24 февраля. Лига конференций. Жеребьевка 1/8 финала
  • 25 февраля. Возобновление УПЛ
  • 28 февраля/1 марта. Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала

Март

  • 1-8 марта. Отбор в ЧМ по футзалу. Основной раунд (с участием сборной Украины)
  • 7/8, 14/15 марта. Лига чемпионов. Ответные матчи 1/8 финала
  • 9 марта. Лига Европы. Первые матчи 1/8 финала
  • 9 марта. Лига конференций. Первые матчи 1/8 финала
  • 14/15 марта. Юношеская лига УЕФА. Четвертьфиналы
  • 16 марта. Лига Европы. Ответные матчи 1/8 финала
  • 16 марта. Лига конференций. Ответные матчи 1/8 финала
  • 17 марта. Лига чемпионов. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов
  • 17 марта. Лига Европы. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов
  • 17 марта. Лига конференций. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов
  • 17-19 марта. Финал четырех женского Евро-2023 по футзалу (с участием сборной Украины)
  • 21/22 марта. Женская Лига чемпионов. Первые матчи четвертьфиналов
  • 23-28 марта. Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)
  • 23-25 марта. Отбор Евро-2024. Первый тур (с участием сборной Украины)
  • 26-28 марта. Отбор Евро-2024. Второй тур (с участием сборной Украины)
  • 29/30 марта. Женская Лига чемпионов. Ответные матчи четвертьфиналов

Апрель

  • 6 апреля. Женская Финалиссима. Англия – Бразилия
  • 8 апреля. Возобновление Первой лиги Украины
  • 8 апреля. Возобновление Второй лиги Украины
  • 11/12 апреля. Лига чемпионов. Первые матчи четвертьфиналов
  • 13 апреля. Лига Европы. Первые матчи четвертьфиналов
  • 13 апреля. Лига конференций. Первые матчи четвертьфиналов
  • 18/19 апреля. Лига чемпионов. Ответные матчи четвертьфиналов
  • 20 апреля. Лига Европы. Ответные матчи четвертьфиналов
  • 20 апреля. Лига конференций. Ответные матчи четвертьфиналов
  • 21 апреля. Юношеская лига УЕФА. Полуфиналы
  • 22/23 апреля. Женская Лига чемпионов. Первые матчи полуфиналов
  • 24 апреля. Юношеская лига УЕФА. Финал
  • 29/30 апреля. Женская Лига чемпионов. Ответные матчи полуфиналов

Май

  • 2 мая. Жеребьевка женской Лиги наций (с участием сборной Украины)
  • 4-7 мая. Лига чемпионов по футзалу. Финал четырех
  • 9/10 мая. Лига чемпионов. Первые полуфиналы
  • 11 мая. Лига Европы. Первые полуфиналы
  • 11 мая. Лига конференций. Первые полуфиналы
  • 16/17 мая. Лига чемпионов. Ответные матчи полуфиналов
  • 18 мая. Лига Европы. Ответные матчи полуфиналов
  • 18 мая. Лига конференций. Ответные матчи полуфиналов
  • 20 мая – 11 июня. Чемпионат мира U20
  • 21 мая. Последний тур Серии А
  • 25 мая. Последний тур Ла Лиги
  • 27 мая. Последний тур Первой лиги Украины
  • 27 мая. Последний тур Второй лиги Украины
  • 27 мая. Последний тур Бундеслиги
  • 27 мая. Последний тур Лиги 1
  • 28 мая. Последний тур АПЛ
  • 31 мая. Лига Европы. Финал

Июнь

  • 3 июня. Женская Лига чемпионов. Финал
  • 3 июня. Последний тур УПЛ
  • 7 июня. Лига конференций. Финал
  • 10 июня. Лига чемпионов. Финал
  • 13 июня. Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов-2023/2024
  • 14-18 июня. Лига наций УЕФА. Финал четырех
  • 14-20 июня. Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)
  • 16-17 июня. Отбор по Евро-2024. Третий тур (с участием сборной Украины)
  • 19-20 июня. Отбор по Евро-2024. Четвертый тур (с участием сборной Украины)
  • 20 июня. Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
  • 20 июня. Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций
  • 21 июня. Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (с участием вице-чемпиона Украины)
  • 21 июня. Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций (с участием представителя УПЛ)
  • 21 июня-8 июля. Финальная часть Евро-2023 U21 (с участием сборной Украины)
  • 27 июня. Лига чемпионов. Полуфиналы предварительного раунда
  • 30 июня. Лига чемпионов. Финал предварительного раунда
  • 30 июня. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка предварительного и первого раундов (с участием чемпиона Украины)

Июль

  • 3-16 июля. Евро-2023 U19. Финальный турнир
  • 5 июля. Лига чемпионов по футзалу. Жеребьевка предварительного и основного раундов (с участием чемпиона Украины)
  • 11/12 июля. Лига чемпионов. Первые матчи первого квалификационного раунда
  • 13 июля. Лига конференций. Первые матчи первого квалификационного раунда
  • 18/19 июля. Лига чемпионов. Ответные матчи первого квалификационного раунда
  • 20 июля. Лига конференций. Ответные матчи первого квалификационного раунда
  • 20 июля – 20 августа. Женский Чемпионат мира 2023. Финальная часть
  • 24 июля. Лига чемпионов. Жеребьевка третьего квалификационного раунда
  • 24 июля. Лига Европы. Жеребьевка третьего квалификационного раунда
  • 24 июля. Лига конференций. Жеребьевка третьего квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)
  • 25/26 июля. Лига чемпионов. Первые матчи второго квалификационного раунда (с участием вице-чемпиона Украины)
  • 26/27 июля. Женская Лига чемпионов. Первые матчи предварительного раунда (с участием чемпиона Украины)
  • 27 июля. Лига конференций. Первые матчи второго квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)

Август

  • 1/2 августа. Лига чемпионов. Ответные матчи второго квалификационного раунда (с участием вице-чемпиона Украины)
  • 2/3 августа. Женская Лига чемпионов. Ответные матчи предварительного раунда (с участием чемпиона Украины)
  • 3 августа. Лига конференций. Ответные матчи второго квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)
  • 7 августа. Лига чемпионов. Жеребьевка раунда плей-офф (с участием чемпиона Украины)
  • 7 августа. Лига Европы. Жеребьевка раунда плей-офф (с участием представителя УПЛ)
  • 7 августа. Лига конференций. Жеребьевка раунда плей-офф
  • 8/9 августа. Лига чемпионов. Первые матчи третьего квалификационного раунда
  • 10 августа. Лига Европы. Первые матчи третьего квалификационного раунда
  • 10 августа. Лига конференций. Первые матчи третьего квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)
  • 15 августа. Лига чемпионов. Ответные матчи третьего квалификационного раунда
  • 17 августа. Лига Европы. Ответные матчи третьего квалификационного раунда
  • 17 августа. Лига конференций. Ответные матчи третьего квалификационного раунда (с участием представителя УПЛ)
  • 22/23 августа. Лига чемпионов. Первые матчи раунда плей-офф (с участием чемпиона Украины)
  • 22-27 августа. Лига чемпионов по футзалу. Матчи предварительного раунда
  • 24 августа. Лига Европы. Первые матчи раунда плей-офф (с участием представителя УПЛ)
  • 24 августа. Лига конференций. Первые матчи раунда плей-офф
  • 29/30 августа. Лига чемпионов. Ответные матчи раунда плей-офф (с участием чемпиона Украины)
  • 31 августа. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа
  • 31 августа. Лига Европы. Ответные матчи раунда плей-офф (с участием представителя УПЛ)
  • 31 августа. Лига конференций. Ответные матчи раунда плей-офф
  • 31 августа. Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка группового этапа (с участием представителя чемпионата Украины)

Сентябрь

  • 1 сентября. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа
  • 1 сентября. Лига конференций. Жеребьевка группового этапа
  • 5 сентября. Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка первого и второго раундов Пути чемпионов
  • 6 сентября. Женская Лига чемпионов. Полуфиналы первого раунда (с участием чемпиона Украины)
  • 7-12 сентября. Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)
  • 7-9 сентября. Отбор по Евро-2024. Пятый тур (с участием сборной Украины)
  • 9 сентября. Женская Лига чемпионов. Финал и матч за третье место первого раунда (с участием чемпиона Украины)
  • 10-12 сентября. Отбор на Евро-2024. Шестой тур (с участием сборной Украины)
  • 15 сентября. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка второго раунда
  • 19/20 сентября. Лига чемпионов. Первый тур
  • 19/20 сентября. Юношеская лига УЕФА. Первый тур
  • 20-22 сентября. Женская Лига наций. Первый тур
  • 21 сентября. Лига Европы. Первый тур
  • 21 сентября. Лига конференций. Первый тур
  • 23-26 сентября. Женская Лига наций. Второй тур

Октябрь

  • 3/4 октября. Лига чемпионов. Второй тур
  • 3/4 октября. Юношеская лига УЕФА. Второй тур
  • 4 октября. Юношеская лига УЕФА. Первые матчи первого раунда Пути чемпионов
  • 5 октября. Лига Европы. Второй тур
  • 5 октября. Лига конференций. Второй тур
  • 10/11 октября. Женская Лига чемпионов. Первые матчи второго раунда
  • 12–17 октября: Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)
  • 12-14 октября. Отбор Евро-2024. Седьмой тур (с участием сборной Украины)
  • 15-17 октября. Отбор Евро-2024. Восьмой тур (с участием сборной Украины)
  • 18/19 октября. Женская Лига чемпионов. Ответные матчи второго раунда
  • 20 октября. Женская Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа
  • 24/25 октября. Лига чемпионов. Третий тур
  • 24/25 октября. Юношеская лига УЕФА. Третий тур
  • 24-29 октября. Лига чемпионов по футзалу. Основной раунд
  • 25-27 октября. Женская Лига наций. Третий тур (с участием сборной Украины)
  • 25 октября. Юношеская лига УЕФА. Ответные матчи первого раунда Пути чемпионов
  • 26 октября. Лига Европы. Третий тур
  • 26 октября. Лига конференций. Третий тур
  • 28-31 октября. Женская Лига наций. Четвертый тур (с участием сборной Украины)

Ноябрь

  • 3 ноября. Лига чемпионов по футзалу. Жеребьевка элитного раунда
  • 7/8 ноября. Лига чемпионов. Четвертый тур
  • 7/8 ноября. Юношеская лига УЕФА. Четвертый тур
  • 8 ноября. Юношеская лига УЕФА. Первые матчи второго раунда Пути чемпионов
  • 9 ноября. Лига Европы. Четвертый тур
  • 9 ноября. Лига конференций. Четвертый тур
  • 14/15 ноября. Женская Лига чемпионов. Первый тур
  • 16-21 ноября. Отбор на Евро-2025 U21 (с участием сборной Украины)
  • 16-18 ноября. Отбор по Евро-2024. Девятый тур (с участием сборной Украины)
  • 19-21 ноября. Отбор по Евро-2024. Десятый тур (с участием сборной Украины)
  • 22/23 ноября. Женская Лига чемпионов. Второй тур
  • 28/29 ноября. Лига чемпионов. Пятый тур
  • 28/29 ноября. Юношеская лига УЕФА. Пятый тур
  • 28 ноября – 3 декабря. Лига чемпионов по футзалу. Элитный раунд
  • 29 ноября. Юношеская лига УЕФА. Ответные матчи второго раунда Пути чемпионов
  • 29 ноября – 1 декабря. Женская Лига наций. Пятый тур (с участием сборной Украины)
  • 30 ноября. Лига Европы. Пятый тур
  • 30 ноября. Лига конференций. Пятый тур

Декабрь

  • Дата не объявлена. Евро-2024. Жеребьевка финальной части
  • 2-5 декабря. Женская Лига наций. Шестой тур (с участием сборной Украины)
  • 12/13 декабря. Лига чемпионов. Шестой тур
  • 12/13 декабря. Юношеская лига УЕФА. Шестой тур
  • 13/14 декабря. Женская Лига чемпионов. Третий тур
  • 14 декабря. Лига Европы. Шестой тур
  • 14 декабря. Лига конференций. Шестой тур
  • 18 декабря. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала
  • 18 декабря. Лига Европы. Жеребьевка раунда плей-офф
  • 18 декабря. Лига конференций. Жеребьевка раунда плей-офф
  • 19 декабря. Юношеская лига УЕФА. Жеребьевка раунда плей-офф
  • 20/21 декабря. Женская Лига чемпионов. Четвертый тур
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