Стало известно, когда состоится следующая встреча формата Рамштайн

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн" состоится 20 января 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Германии.

В рамках подготовки к предстоящей встрече формата "Рамштайн" 20 января 2023 г. основными темами обсуждения были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшей военной поддержки оборонной кампании Украины.

В Пентагоне ранее сообщили, что участие в восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины примут главы оборонных ведомств 50 стран.