Стало известно, когда состоится следующая встреча формата Рамштайн
Украина получит новые возможности для обороны
Getty Images / Global Images Ukraine
Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн" состоится 20 января 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Германии.
В рамках подготовки к предстоящей встрече формата "Рамштайн" 20 января 2023 г. основными темами обсуждения были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшей военной поддержки оборонной кампании Украины.
В Пентагоне ранее сообщили, что участие в восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины примут главы оборонных ведомств 50 стран.
"Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что совместно поддерживаем Украину и действуем единым и тесно скоординированным фронтом. Вместе мы сильнее", – подчеркнула министерка обороны Германии.
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