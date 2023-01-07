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Стало известно, когда состоится следующая встреча формата Рамштайн

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Украина получит новые возможности для обороны

Стало известно, когда состоится следующая встреча формата Рамштайн

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн" состоится 20 января 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Германии.

В рамках подготовки к предстоящей встрече формата "Рамштайн" 20 января 2023 г. основными темами обсуждения были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшей военной поддержки оборонной кампании Украины.

В Пентагоне ранее сообщили, что участие в восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины примут главы оборонных ведомств 50 стран.

"Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что совместно поддерживаем Украину и действуем единым и тесно скоординированным фронтом. Вместе мы сильнее", – подчеркнула министерка обороны Германии.

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В статье: Германия война с россией
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