Воспитанник Шахтера стал игроком юношеской команды Боруссии Дортмунд
Перешел туда транзитом через другой немецкий клуб
MUENSTERSCHEZEITUNG.DE
Украинский полузащитник, 17-летний Даниил Кревсун стал игроком "Боруссии" Дортмунд U-19.
Хавбек выступал в академии "Шахтера", но в сентябре 2022-го перешел в "Пройсен" U-19 из Мюнстера на правах свободного агента. За пол сезона он провел семь матчей в юниорской Бундеслиге (Западный округ) и отличился четырьмя голами и одним ассистом. Кревсун стал лучшим бомбардиром своей команды.
“Жаль, он был абсолютно лучшим исполнителем. Не только из-за его голов”, - сказал Сорен Вайнфуртнер, главный тренер “Пройсена” U-19.
Отметим, что Даниил Кревсун – сын легкоатлетки Юлии Кревсун. Юлия – бегунья на средней дистанции, мастер спорта международного класса и участница Олимпиады в Пекине и Лондоне в составе сборной Украины.
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