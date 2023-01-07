Воспитанник Шахтера стал игроком юношеской команды Боруссии Дортмунд

Украинский полузащитник, 17-летний Даниил Кревсун стал игроком "Боруссии" Дортмунд U-19.

Хавбек выступал в академии "Шахтера", но в сентябре 2022-го перешел в "Пройсен" U-19 из Мюнстера на правах свободного агента. За пол сезона он провел семь матчей в юниорской Бундеслиге (Западный округ) и отличился четырьмя голами и одним ассистом. Кревсун стал лучшим бомбардиром своей команды.

“Жаль, он был абсолютно лучшим исполнителем. Не только из-за его голов”, - сказал Сорен Вайнфуртнер, главный тренер “Пройсена” U-19.

Отметим, что Даниил Кревсун – сын легкоатлетки Юлии Кревсун. Юлия – бегунья на средней дистанции, мастер спорта международного класса и участница Олимпиады в Пекине и Лондоне в составе сборной Украины.