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Россияне вывезли 300 детей из Луганщины и Донетчины "на лечение" в Москву, - Луганская ОВА

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Оккупанты занимаются принудительным перемещением несовершеннолетних

Россияне вывезли 300 детей из Луганщины и Донетчины "на лечение" в Москву, - Луганская ОВА

ООН

Новина українською

Оккупанты вывезли 300 детей из Луганщины и Донетчины "на лечение" в Москву. Об этом сообщает Луганская ОВА.

Осенью 2022 года выездные бригады российских медиков проводили осмотры детей практически в каждом городе Луганщины, иногда учителя брали деньги с детей за полученную возможность обследования.

300 из этих девушек и парней отправили в московские медучреждения, якобы у них обнаружили "серьезные травмы", а врачи на месте оказали им первую медицинскую помощь.

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