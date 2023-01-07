Россияне вывезли 300 детей из Луганщины и Донетчины "на лечение" в Москву, - Луганская ОВА

Оккупанты вывезли 300 детей из Луганщины и Донетчины "на лечение" в Москву. Об этом сообщает Луганская ОВА.

Осенью 2022 года выездные бригады российских медиков проводили осмотры детей практически в каждом городе Луганщины, иногда учителя брали деньги с детей за полученную возможность обследования.

300 из этих девушек и парней отправили в московские медучреждения, якобы у них обнаружили "серьезные травмы", а врачи на месте оказали им первую медицинскую помощь.