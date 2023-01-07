Район Кременной остается одним из самых горячих на фронте, - Британская разведка

Бои вокруг города Кременная на Луганщине остаются одними из самых ожесточенных на линии фронта из-за попыток российских войск обезопасить правый фланг своего Бахмутского сектора. Об этом говорится в сводке британской разведки.

Как отмечается в сводке, за последние три недели бои вокруг Кременной сосредотачивались на густо лесистой местности к западу от города, где хвойный лес обеспечивает определенное прикрытие от воздушного наблюдения даже зимой и препятствует сторонам корректировать артиллерийский огонь.