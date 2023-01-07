Район Кременной остается одним из самых горячих на фронте, - Британская разведка
ВСУ не дают оккупантам пройти вперед
Diego Herrera
Бои вокруг города Кременная на Луганщине остаются одними из самых ожесточенных на линии фронта из-за попыток российских войск обезопасить правый фланг своего Бахмутского сектора. Об этом говорится в сводке британской разведки.
Как отмечается в сводке, за последние три недели бои вокруг Кременной сосредотачивались на густо лесистой местности к западу от города, где хвойный лес обеспечивает определенное прикрытие от воздушного наблюдения даже зимой и препятствует сторонам корректировать артиллерийский огонь.
"Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу для правого фланга своего Бахмутского сектора, который они считают ключевым для будущего продвижения с целью оккупации остальной части Донецкой области", - отмечается в сводке.
Популярное сейчас
- Шахтер снова сообщил Арсеналу, что хочет получить за Мудрика 100 миллионов евро
- У Гвардиолы обострение, Наполи сломался, а Хау и Артета достойны друг друга. Аудиомнение #186
- 16-летний игрок провел весь матч за ПСЖ и установил уникальный рекорд
- Бурятский шаман под звуки бубна объявил о предстоящей аннексии двух американских штатов - ВИДЕО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
Новости по теме
- 13:05 Украинские Британская разведка: Взрывы на аэродроме Энгельс осложнили для РФ ракетные обстрелы Украины
- 12:28 Украинские Глава Луганской ОВА ответил на вопрос о контроле над важной для ВСУ трассой между Кременной и Сватовым
- 11:54 Украинские Британская разведка объяснила снижение частоты пехотных атак россиян возле Бахмута