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Район Кременной остается одним из самых горячих на фронте, - Британская разведка

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ВСУ не дают оккупантам пройти вперед

Район Кременной остается одним из самых горячих на фронте, - Британская разведка

Diego Herrera

Новина українською

Бои вокруг города Кременная на Луганщине остаются одними из самых ожесточенных на линии фронта из-за попыток российских войск обезопасить правый фланг своего Бахмутского сектора. Об этом говорится в сводке британской разведки.

Как отмечается в сводке, за последние три недели бои вокруг Кременной сосредотачивались на густо лесистой местности к западу от города, где хвойный лес обеспечивает определенное прикрытие от воздушного наблюдения даже зимой и препятствует сторонам корректировать артиллерийский огонь.

"Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу для правого фланга своего Бахмутского сектора, который они считают ключевым для будущего продвижения с целью оккупации остальной части Донецкой области", - отмечается в сводке.

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В статье: война с россией британская разведка
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