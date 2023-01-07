Украинские военные: Соледар и Бахмут остаются под контролем ВСУ

Несмотря на заявления российских пропагандистов по поводу успехов российских оккупационных войск в Соледаре, этот город, как и Бахмут, остается под контролем ВСУ. Об этом сообщают украинские военные.

В частности, об этом сказал пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона:

"Соледар не находится под контролем Российской Федерации. Наши Вооруженные силы, командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе и технике... и максимально сохранить свои силы", - отметил Череватый.

Он добавил, что сейчас там ведутся ожесточенные бои – только сегодня произошло 76 обстрелов и 10 боевых столкновений. Он добавил, что тактика россиян не изменилась: они используют личный состав, непрерывно накачивающийся на позиции украинских защитников.

"Шаг за шагом у них получались небольшие продвижения. Наши воины... держат оборону, однако тактическая обстановка иногда заставляла их менять позиции", - отчитался спикер.

Комментируя ситуацию в Бахмуте, Череватый отметил, что город остается под контролем ВСУ, бои продолжаются.