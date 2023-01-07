ГУР МО: рф планирует мобилизовать до полумиллиона россиян
На этот раз в больших городах
Головне управління розвідки МО України
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что 15 января в россии могут объявить о дополнительной мобилизации. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Черняк.
По его словам, вооруженные силы страны-террориста будут мобилизованы до полумиллиона россиян. Мобилизация, проект указа о которой уже существует, на этот раз будет также проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.
В вооруженные силы россии попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики.
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