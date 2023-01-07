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СНБО ввел санкции против Тимощука и еще 118 россиян

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На десять лет

СНБО ввел санкции против Тимощука и еще 118 россиян

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций.

Среди имеющихся в списке лиц также присутствует бывший украинский футболист Анатолий Тимощук. Согласно этому решению, к Тимощуку на 10 лет вводятся следующие санкции.

  1. блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
  2. ограничение торговых операций (полное прекращение);
  3. ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
  4. предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
  5. остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
  6. аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недр;
  7. запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
  8. запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);
  9. полный или частичный запрет на совершение сделок относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет);
  10. запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  11. прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
  12. отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;
  13. лишение государственных наград Украины, других форм отмечания;
  14. запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Полный список лиц, на которые были наложены санкции, можно увидеть на сайте официального интернет-представительства президента Украины здесь.

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В статье: Анатолий Тимощук война с россией СНБО
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