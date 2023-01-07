СНБО ввел санкции против Тимощука и еще 118 россиян
На десять лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций.
Среди имеющихся в списке лиц также присутствует бывший украинский футболист Анатолий Тимощук. Согласно этому решению, к Тимощуку на 10 лет вводятся следующие санкции.
- блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
- ограничение торговых операций (полное прекращение);
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недр;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
- запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);
- полный или частичный запрет на совершение сделок относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет);
- запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;
- лишение государственных наград Украины, других форм отмечания;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Полный список лиц, на которые были наложены санкции, можно увидеть на сайте официального интернет-представительства президента Украины здесь.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер снова сообщил Арсеналу, что хочет получить за Мудрика 100 миллионов евро
- Челси нашел альтернативу Мудрику
- Новый тренер Брюгге: Яремчук меня поразил. Я доволен его игрой
- Бурятский шаман под звуки бубна объявил о предстоящей аннексии двух американских штатов - ВИДЕО
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн