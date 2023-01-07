Генштаб: На Бахмутском направлении враг обстрелял более 15 населенных пунктов
В Мелитополе оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста восемнадцатых суток российского широкомасштабного вторжения.
Несмотря на объявленный так называемый режим прекращения огня, российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших подразделений по танкам, минометам и ствольной артиллерии.
Наряду с этим, в течение суток противник нанес авиаудара и совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На Слобожанском направлении захватчиками обстреляны районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Волчанск и Огурцово Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях огневая активность врага зафиксирована около 13 населенных пунктов. В частности, это - Ивановка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово и Вишневое на Харьковщине и Площанка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.
На Авдеевском направлении вражеского огневого воздействия подверглись Бердичи, Авдеевка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстреляны Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Никольское Донецкой области.
На Запорожском направлении под огненное поражение попали районы 16 населенных пунктов. Среди них – Времовка на Донетчине и Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Железнодорожное, Луговское, Щербаки и Степное Запорожской области.
На Херсонском направлении от минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах 17 населенных пунктов. В частности, это - Республиканец, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Ивановка, Понятовка, Ингулец, Инженерное, Никольское и Приднепровское.
На временно занятых территориях, в городе Мелитополь и населённом пункте Приазовское Запорожской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
А наши ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов врага.
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