Видеодайджест за 318-й день войны от Генштаба ВСУ
Слава Героям Украины!
Diego Herrera
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 318-й день российского вторжения.
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А россияне продолжают коварно наносить ракетные удары по мирным регионам Украины.
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