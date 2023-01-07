  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Турции состоится встреча украинской и российской сторон по обмену пленными
В тренде

В Турции состоится встреча украинской и российской сторон по обмену пленными

Общие новости
(1 голосов)

На нейтральной территории

В Турции состоится встреча украинской и российской сторон по обмену пленными

Андрій Єрмак

UA-Футбол
Новина українською

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека встретится в Турции с российской коллегой – будут говорить о возвращении пленных. Об этом рассказали в национальном телемарафоне "Единые новости".

"Эта встреча состоится через несколько дней на территории Турции, и основной вопрос, который мы будем поднимать – это вопрос возвращения наших героев и героинь. Отдельно хотим поднять вопрос о возвращении гражданских заложников, которых РФ массово задержала на временно оккупированной территории Украины и не отпускает их домой ", – сказал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный отметил, что термин "обмен" нельзя использовать в отношении гражданских, это можно делать только в отношении военнопленных, и их меняют на основе Женевских конвенций. Гражданских граждан Украины РФ должна отпустить, согласно международному гуманитарному праву, отметил он.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Очень важно, что в Киево-Печерской лавре сегодня прозвучала молитва за Украину
yellow-arrow
Генштаб: На Бахмутском направлении враг обстрелял более 15 населенных пунктов
yellow-arrow
СНБО ввел санкции против Тимощука и еще 118 россиян
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ukraine NOW

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде