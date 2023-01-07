В Турции состоится встреча украинской и российской сторон по обмену пленными
На нейтральной территории
Андрій Єрмак
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека встретится в Турции с российской коллегой – будут говорить о возвращении пленных. Об этом рассказали в национальном телемарафоне "Единые новости".
"Эта встреча состоится через несколько дней на территории Турции, и основной вопрос, который мы будем поднимать – это вопрос возвращения наших героев и героинь. Отдельно хотим поднять вопрос о возвращении гражданских заложников, которых РФ массово задержала на временно оккупированной территории Украины и не отпускает их домой ", – сказал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
Уполномоченный отметил, что термин "обмен" нельзя использовать в отношении гражданских, это можно делать только в отношении военнопленных, и их меняют на основе Женевских конвенций. Гражданских граждан Украины РФ должна отпустить, согласно международному гуманитарному праву, отметил он.
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