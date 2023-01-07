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Зеленский: Очень важно, что в Киево-Печерской лавре сегодня прозвучала молитва за Украину

Общие новости
(1 голосов)

Традиционное обращение президента

Зеленский: Очень важно, что в Киево-Печерской лавре сегодня прозвучала молитва за Украину

Telegram Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 7 января и поздравил украинцев с Рождеством.

"Еще раз поздравляю с Рождеством Христовым всех празднующих сегодня. В этот день, который уже стал историческим для Украины, для духовной независимости нашего народа.

Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на богослужение в храм Киево-Печерской лавры – в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции.

Очень важно, что в лавре сегодня прозвучала и будет звучать искренняя молитва за Украину и что никто больше не будет делать украинское чужим в лавре. Украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах и будет такой. Всегда.

Мы с вами это обеспечиваем. И очень важно беречь и дальше такое настроение, которое чувствовалось сегодня. Настроение радости от усиления и от обретения исторической справедливости.

Я желаю всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у нас с вами чаще. Слава Украине!", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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Комментарии (4)
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Sisiha (Львов)
07.01.2023 в 21:53
Я тоже всех поздравляю с Рождеством
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aleks68
07.01.2023 в 21:50
половина лавры под московскими попами.уже порешали вопросы и договорились?
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0
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Лекарь (село Дарниця)
07.01.2023 в 20:26
Ой, та що там подяку. Справу проти Порошенка не хочеш закрити, гарант конституції, тхю на тебе?
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
07.01.2023 в 20:25
Порошенке не хочеш подяку висказати?
Ответить
0
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