Зеленский: Очень важно, что в Киево-Печерской лавре сегодня прозвучала молитва за Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 7 января и поздравил украинцев с Рождеством.

"Еще раз поздравляю с Рождеством Христовым всех празднующих сегодня. В этот день, который уже стал историческим для Украины, для духовной независимости нашего народа.

Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на богослужение в храм Киево-Печерской лавры – в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции.

Очень важно, что в лавре сегодня прозвучала и будет звучать искренняя молитва за Украину и что никто больше не будет делать украинское чужим в лавре. Украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах и будет такой. Всегда.

Мы с вами это обеспечиваем. И очень важно беречь и дальше такое настроение, которое чувствовалось сегодня. Настроение радости от усиления и от обретения исторической справедливости.

Я желаю всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у нас с вами чаще. Слава Украине!", – рассказал президент.