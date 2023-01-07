Зеленский: Очень важно, что в Киево-Печерской лавре сегодня прозвучала молитва за Украину
Традиционное обращение президента
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 7 января и поздравил украинцев с Рождеством.
"Еще раз поздравляю с Рождеством Христовым всех празднующих сегодня. В этот день, который уже стал историческим для Украины, для духовной независимости нашего народа.
Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на богослужение в храм Киево-Печерской лавры – в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции.
Очень важно, что в лавре сегодня прозвучала и будет звучать искренняя молитва за Украину и что никто больше не будет делать украинское чужим в лавре. Украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах и будет такой. Всегда.
Мы с вами это обеспечиваем. И очень важно беречь и дальше такое настроение, которое чувствовалось сегодня. Настроение радости от усиления и от обретения исторической справедливости.
Я желаю всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у нас с вами чаще. Слава Украине!", – рассказал президент.
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