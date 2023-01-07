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россияне обстреляли Харьковскую и Запорожскую области

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Уже есть один пострадавший

россияне обстреляли Харьковскую и Запорожскую области

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Вечером 7 января россияне снова атаковали Харьковскую область. В этот раз пострадал город Мереф.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано два "прилета" вражеских ракет.

По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели.

Также городской совет города Запорожье сообщил, что оккупанты обстреляли ракетами окрестности города.

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В статье: война с россией
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