Россияне далеки от оперативного окружения Бахмута, - ISW

Российские военные все еще далеки от оперативного окружения Бахмута, несмотря на некоторый успех в Соледаре. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в отчете за 7 января.

Аналитики Института считают, что Бахмут не ожидает неизбежное окружение, вопреки заявлениям российских источников. По их оценкам, для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в городе, россиянам необходимо установить контроль над трассой Т0513 Северск-Бахмут и по крайней мере выйти на шоссе Е40 Славянск – Бахмут.

Однако в ISW отмечают, что в последнее время скорость продвижения оккупантов в этих районах составляла не более нескольких сотен метров в день. Потому маловероятно, что им удастся организовать механизированное наступление на эти линии и двигаться в направлении Бахмута.