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Россияне далеки от оперативного окружения Бахмута, - ISW

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Силы обороны Украины не пускают врага вперед

Россияне далеки от оперативного окружения Бахмута, - ISW

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Российские военные все еще далеки от оперативного окружения Бахмута, несмотря на некоторый успех в Соледаре. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в отчете за 7 января.

Аналитики Института считают, что Бахмут не ожидает неизбежное окружение, вопреки заявлениям российских источников. По их оценкам, для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в городе, россиянам необходимо установить контроль над трассой Т0513 Северск-Бахмут и по крайней мере выйти на шоссе Е40 Славянск – Бахмут.

Однако в ISW отмечают, что в последнее время скорость продвижения оккупантов в этих районах составляла не более нескольких сотен метров в день. Потому маловероятно, что им удастся организовать механизированное наступление на эти линии и двигаться в направлении Бахмута.

"Украинские силы в Бахмуте по-прежнему будут иметь в наличии линии связи, даже если российские перережут E40. Более того, это делает все обсуждение окружения в этом месте странным", – констатировали аналитики.

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В статье: война с россией ISW
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